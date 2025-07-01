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Сплекс «української» злочинності у Польщі. Посол прокоментував ситуацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Сплекс «української» злочинності у Польщі. Посол прокоментував ситуацію
Український посол у Польщі Василь Боднар
фото: glavcom.ua

Василь Боднар: «З будь-якого важкого злочину російська пропаганда пробує сформувати образ «поганого українця»

На майже 2 млн. українців, які перебувають у Польщі, припадає лише 0,7% злочинів. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Бондар в інтерв’ю «Главкому» «Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків».

«9,5 тис. злочинів зафіксовано на рік. З них 65% це або перевищення швидкості або їзда напідпитку за кермом. Це не злочини, це правопорушення. Але у кожному випадку уважно приглядаються ЗМІ, особливо правого спрямування, російська пропаганда, різного роду тролі і боти», – розповів він.

Посол зазначив, що в цілому українці дотримуються законів і правил Польщі. Проте з будь-якого важкого злочину російська пропаганда пробує сформувати образ «поганого українця». 

«Це дуже серйозна історія. Якщо і трапляються якісь ситуації, наприклад, коли скоється якийсь важкий злочин: автобус в’їхав у стоянку чи студент вчинив жахливий злочин у Варшавському університеті …з будь-якого важкого злочину російська пропаганда пробує сформувати образ «поганого українця», – додав він.

Нагадаємо, раніше посол дав рекомендації батькам українських школярів у Польщі. Адже українські діти, які навчаються в польських школах, часто стикаються з булінгом.

Також Боднар розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі. Багато хто вважає, що українські жінки відберуть польських чоловіків

Крім того, посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі. Офіційно зареєстрованих біженців стало 998 тис.

До слова, раніше український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі.

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Теги: Польща посол українці злочинність біженці

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