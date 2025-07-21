У Польщі зафіксовано холеру

Двадцять шість осіб перебувають на домашньому карантині, загалом 85 людей перебувають під епідемічним наглядом у зв'язку із випадком холери у Польщі

У польському місті Старгарді, що на кордоні з Німеччиною, підтверджено випадок холери у пацієнта. Понад 20 осіб перебувають на карантині. Про це пише «Главком» із посиланням на Polska Agencja Prasowa.

Холера діагностована у літньої жінки, яка ніколи не залишала Польщу. Нині 26 осіб, які контактували з хворою, перебувають на карантині, а загалом 85 осіб перебувають під епідемічним наглядом. Ведеться розслідування задля встановлення джерела зараження.

Головний санітарний інспектор країни Павел Гжесьовський каже, що діагноз було підтверджено двома тестами. У жінки спостерігалися такі симптоми, як сильна діарея, зневоднення, ниркова недостатність, і їй знадобився діаліз.

«Після повідомлення про підозру на холеру, підтвердженого двома незалежними лабораторіями, ми вжили трьох заходів», – сказав Гжесьовський. «Перший – це, звичайно, лікування самої пацієнтки – наразі вона перебуває в руках найкращих спеціалістів з інфекційних захворювань. Другий – це заходи щодо запобігання передачі цієї хвороби в громаді, зокрема шляхом розміщення контактних осіб на карантині. Третій – це епідемічне розслідування для визначення джерела хвороби пацієнтки. Холера – це надзвичайно рідкісне захворювання в Польщі, яке досі імпортувалося лише з-за меж наших кордонів», – додав він.

Жінка проходить лікування в Щецині. У зв'язку зі спалахом інфекції у воєводській лікарні Щецина було організовано пресбрифінг. Професор Мілош Парчевський підтвердив, що у пацієнта за допомогою молекулярного ПЛР-тесту виявлено холеру.

Санітарно-епідеміологічні служби збирають зразки з навколишнього середовища та аналізують останні сім днів життя пацієнтки (інкубація хвороби триває 3-5 днів), щоб визначити, де вона перебувала та з ким контактувала. «Ми не знаємо джерела захворювання. Пацієнтка заявила, що не була за кордоном і не купалася в жодному озері чи ставку, де ці бактерії могли б природним чином зустрічатися», – повідомив керівник Головної санітарної інспекції Польщі.

До слова, станом на початок липня 2025 року українці зареєстрували у Польщі близько 30 тис. компаній.