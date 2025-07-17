Польща закриє доступ до притулків для частини біженців з України: названо дату

З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп

Для 6 тис. біженців з-поза захищених груп планується програма «Разом до незалежності»

Уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio.

З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. Це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

«Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений», – сказав речник польського уряду Адам Шлапка.

Сьогодні понад половина мешканців центрів колективного розміщення доплачують за проживання та харчування в центрі. Протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне проживання в центрі, розповіла Йоанна Баханек, речниця мазовецького воєводи. «Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті», – пояснила вона.

Для 6 тис. біженців з-поза захищених груп планується програма «Разом до незалежності». Кошти ЄС будуть призначені на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Згідно з повідомленням, це рішення базується на Директиві ЄС, яка передбачає можливість продовження тимчасового захисту у випадках, коли повернення до рідної країни неможливе через війну або серйозну загрозу масових порушень прав людини.