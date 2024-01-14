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Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації
Під час огляду прикордонники виявили ухилянта
фото з відкритих джерел

На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся

У Львівській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили далекобійника, який намагався вивезти свого сина за кордон, що його не мобілізували до армії. Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, підозрюваний мав право безперешкодного виїзду за кордон як водій, що здійснює міжнародні вантажні перевезення. Він у жовтні 2023 року хотів вивезти за кордон свого сина, щоб того не мобілізували до армії.

Підозрюваний заховав сина у своєму спальному мішку та рушив до пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Там під час огляду прикордонники виявили ухилянта.

На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся. Він повідомив, що справді хотів вивезти сина за кордон, щоб того не мобілізували до армії.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 332 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше Южний міський суд Одеської області визнав винним місцевого мешканця в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав три роки тюрми, які суд замінив на два роки іспитового терміну. 

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: прикордонники водій кордон вирок перевезення

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