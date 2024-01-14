Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації

На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся

У Львівській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили далекобійника, який намагався вивезти свого сина за кордон, що його не мобілізували до армії. Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

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За даними суду, підозрюваний мав право безперешкодного виїзду за кордон як водій, що здійснює міжнародні вантажні перевезення. Він у жовтні 2023 року хотів вивезти за кордон свого сина, щоб того не мобілізували до армії.

Підозрюваний заховав сина у своєму спальному мішку та рушив до пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Там під час огляду прикордонники виявили ухилянта.

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На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся. Він повідомив, що справді хотів вивезти сина за кордон, щоб того не мобілізували до армії.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 332 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше Южний міський суд Одеської області визнав винним місцевого мешканця в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав три роки тюрми, які суд замінив на два роки іспитового терміну.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.