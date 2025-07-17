Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі

Дубнюк є ключовою гравчинею національних збірних України з баскетболу

Новачок елітного дивізіону жіночого чемпіонату Польщі «Бохнія» оголосила про підписання контракту з українською розігруючою Дарією Дубнюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

22-річна українка минулого сезону виступала за «Полонію» Варшава, в складі якої набирала 8.3 очка та робила 4.5 передачі за 28 хвилин в середньому на майданчику.

Дубнюк встигла пограти в Україні, Іспанії, Чехії та Польщі. Є ключовим гравцем національних збірних України з баскетболу 5х5 та 3х3.

Наразі в складі збірної України 3х3 грає у Жіночій серії та готується до чемпіонату Європи 3х3.

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1