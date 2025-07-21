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Українці зареєстрували у Польщі майже 30 тис. компаній

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українці зареєстрували у Польщі майже 30 тис. компаній
Найбільше компаній було зареєстровано українцями у Польщі у 2022 році
фото: unsplash (ілюстративне)

Найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах Польщі

Станом на початок липня 2025 року українці зареєстрували у Польщі близько 30 тис. компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

З 29 044 компаній майже половину – 13 014 бізнесів – відкрили вже після початку повномасштабної війни. Загалом за останні 3,5 роки у Польщі було створено 208 251 компанію, і 6% із них заснували українці.

Українці зареєстрували у Польщі майже 30 тис. компаній фото 1

Найчастіше українці реєструють аналог українського ТОВ – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 27 656 або 95% усіх українських бізнесів у Польщі. Також помітно зросла і кількість благодійних організацій, що заснували українці в Польщі: з 2022 року українці створили 486 фундацій, що у чотири рази більше, ніж до початку великої війни.

Найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах: Mazowieckie (зокрема, Варшава) – 11 568 компаній, Małopolskie (Краків та регіон) – 3 200 бізнесів та Dolnośląskie (Вроцлав та околиці) – 3 019.

Більшість українських компаній, зареєстрованих українцями після початку повномасштабної у Польщі – це малий бізнес. Майже 10 тис. компаній мають статутний капітал менш ніж 10 тис. злотих. Лише у 133 бізнесів капітал понад 500 тис. злотих.

Українці зареєстрували у Польщі майже 30 тис. компаній фото 2

Загальний капітал усіх українських компаній, зареєстрованих у Польщі, перевищує 7,34 мільярда злотих. Із цієї суми 533 мільйони злотих припадають на підприємства, засновані вже після початку повномасштабної війни. Варто підкреслити, що хоча після вторгнення було відкрито 45% українських бізнесів, їхній сумарний капітал у 12 разів менший за загальний капітал компаній, створених до війни.

До слова, цього року в Україні 61% нових ФОПів відкрили жінки – 83,7 тис., а чоловіки – 39%, або 53,8 тисячі. Найчастіше підприємці обирають торгівлю – як роздрібну (39,5 тис. новостворених фізичних осіб-підприємців), так і гуртову (10,7 тис.).

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Теги: бізнес українці Польща

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