У одному з міст Польщі більше туристів, ніж жителів: влада вживе заходів

Під час туристичного сезону 2024 року польське місто Сопот відвідало понад мільйон людей

Наплив туристів починає впливати на польські міста, зокрема на Сопот. Місцевий портал esopot.pl зазначає, що місто «серйозно постраждало від масового туризму». Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Місто повідомило, що середній рівень заповнюваності місць проживання у червні 2024 року становив 84%, у липні – 87%, а у серпні – 92%. Найбільше туристів приїздить до Сопота під час так званих довгих вихідних чи масових культурних заходів. В такі дні заброньовано було навіть 100% помешкань, що здаються в короткотермінову оренду.

Популярність Сопота серед туристів має і темний бік. У місті скорочується кількість мешканців. Деякі пов’язують це з його туристичним характером та високими цінами на житло. Житло у Сопоті частіше купують не місцеві, зокрема люди купують собі помешкання для відпочинку або здачі в оренду.

Портал esopot.pl ще у 2024 році заявляв, що «демографічне майбутнє Сопота песимістичне». На підтвердження цього було наведено прогноз на 2023-2060 роки, який вказує на те, що населення курорту може скоротитися до 21 тис. осіб – наразі в Сопоті проживає приблизно 31 тис. осіб. Слід зазначити, що влітку у місті туристів набагато більше, ніж мешканців. На ринку нерухомості в літній сезон значно переважає короткострокова оренда.

У Європі туристичні міста борються з короткостроковою орендою, запроваджуючи певні обмеження щодо здачі квартир в короткострокову оренду. Наприклад, Барселона має намір поступово скасувати всі дозволи на короткострокову оренду до 2028 року. Таким чином на ринок нерухомості має повернутися 10 тис. квартир.

У Сопоті міська влада закликає до запровадження вимоги реєстрації короткострокової оренди та обмеження кількості днів на рік, протягом яких певну нерухомість можна здавати в короткострокову оренду.

Проблема полягає в тому, що органи самоврядування не можуть самостійно боротися з подобовою орендою – для цього потрібен закон. Як виявилося, відповідний законопроєкт розробляється Міністерством спорту та туризму. Відомство мало представити його в першому кварталі 2025 року, але робота затягується. У міністерстві однак запевняють, що правила набудуть чинності в Польщі 20 травня 2026 року.

Нагадаємо, у Польщі з 2 лютого по 30 квітня 2026 року триватиме масштабна військова кваліфікація: на ВЛК обов’язково викличуть близько 235 тис. людей, серед яких як чоловіки, так і жінки.