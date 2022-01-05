Дуда, який перед новим роком спілкувався із Зеленським, захворів на Covid-19

Зустріч президентів Польщі та України сталась два тижні тому

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний аналіз на наявність Covid-19, повідомив голова адміністрації президента Павел Шрот.

«Президент почувається добре, у нього немає тяжких симптомів, він перебуває під наглядом лікарів», – зазначив Шрот у твітері.

За повідомленнями, раніше декілька людей із оточення польського президента також захворіли на Covid-19.

2. Prezydent przyjął w kwietniu i czerwcu zeszłego roku 2 dawki szczepionki, a 17 grudnia – dawkę trzecią przypominającą. Prezydent zgodnie z przepisami przebywa w izolacji. — Paweł Szrot (@PSzrot) January 5, 2022

Вперше президент Польщі Анджей Дуда підхопив «ковід» у жовтні минулого року.

Також зазначимо, що 20 грудня, два тижні тому, Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви. Анджея Дуду та Ґітанаса Науседу український лідер приймав у Карпатах, у державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.

