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    Дуда, який перед новим роком спілкувався із Зеленським, захворів на Covid-19

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    Анджей&nbsp;Дуда почувається добре, тяжких симптотів хвороби немає - Дуда, який перед новим роком спілкувався із Зеленським, захворів на Covid-19
    Анджей Дуда почувається добре, тяжких симптотів хвороби немає
    фото: Associated Press

    Зустріч президентів Польщі та України сталась два тижні тому

    Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний аналіз на наявність Covid-19, повідомив голова адміністрації президента Павел Шрот.

    «Президент почувається добре, у нього немає тяжких симптомів, він перебуває під наглядом лікарів», – зазначив Шрот у твітері.

    За повідомленнями, раніше декілька людей із оточення польського президента також захворіли на Covid-19.

    Вперше президент Польщі Анджей Дуда підхопив «ковід» у жовтні минулого року.

    Також зазначимо, що 20 грудня, два тижні тому, Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви. Анджея Дуду та Ґітанаса Науседу український лідер приймав у Карпатах, у державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.

    Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський хвороби коронавірус
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    Дуда, який перед новим роком спілкувався із Зеленським, захворів на Covid-19