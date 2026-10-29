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Уряд запустив дворічний проєкт підтримки українців за кордоном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уряд запустив дворічний проєкт підтримки українців за кордоном
Кабмін визначив новий підхід до підтримки українців за межами країни
фото: oporaua.org

Кабмін затвердив створення мережі єдності українців та доручив розробити спеціальний вебпортал для допомоги громадянам за межами країни

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту зі створення та забезпечення функціонування мережі єдності українців. Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які перебувають за кордоном, а також сприяння їхньому добровільному поверненню в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову уряду №1352 від 28 жовтня 2026 року.

Відповідно до документа, експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом двох років із дня набрання чинності постановою. Ініціатором створення мережі єдності українців виступило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Основною метою проєкту визначено створення умов для виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їхньому добровільному поверненню на батьківщину.

Для цього уряд затвердив окремий порядок реалізації експериментального проєкту, який визначатиме організаційні засади його впровадження.

Згідно з постановою, відповідальним за контроль над реалізацією ініціативи визначено Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Відомство має забезпечити виконання необхідних заходів для запуску та подальшого функціонування мережі.

Окремим напрямом роботи стане створення вебпорталу з питань підтримки українців за кордоном. Для цього міністерство повинно розробити нормативно-правові акти, необхідні для функціонування відповідного цифрового ресурсу.

Водночас у наведеному тексті постанови поки що не уточнюється, які саме послуги будуть доступні через портал, хто зможе ним користуватися та коли він розпочне роботу.

Крім того, уряд передбачив внесення змін до порядку використання бюджетних коштів, призначених для підтримки українців за кордоном та сприяння їхньому поверненню в Україну.

Йдеться про документ, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 26 грудня 2025 року №1743. Відповідні зміни мають забезпечити фінансові та організаційні умови реалізації нового експериментального проєкту.

Водночас конкретні обсяги фінансування мережі єдності українців у наведеній частині постанови не зазначені. Уряд також визначив порядок оцінювання результатів ініціативи.

Після завершення дворічного експерименту Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності повинно підготувати звіт про результати його реалізації. Документ необхідно подати Кабінету Міністрів не пізніше ніж через два місяці після завершення проєкту. Разом зі звітом міністерство має надати пропозиції щодо можливих змін до законодавства.

Нагадаємо, у квітні 2026 року в Берліні відкрився перший у Європі Центр єдності українців. У ньому громадяни можуть отримати консультації щодо повернення в Україну, оформлення документів, працевлаштування та житлових програм. Згодом аналогічні центри планували відкрити у Чехії та Швеції.

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Теги: біженці уряд

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