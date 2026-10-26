Новий міністр ветеранів відзвітував про перші сто днів на посаді

Мінветеранів посилює міжвідомчу взаємодію, переглядає процеси, прибирає дублювання та зайву бюрократію

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та команда Мінветеранів підсумували результати роботи за перші 100 днів і презентували подальше бачення розвитку ветеранської політики ветеранській спільноті, народним депутатам України, громадськості та медіа.

Віталій Кім зазначив, що за ці 100 днів команда Мінветеранів почала комплексно змінювати підхід до ветеранської політики. Головне завдання – побудувати систему, у центрі якої ветеран, ветеранка та їхні родини. Систему, де держава не просто пропонує підтримку, а допомагає людині отримати її швидко, зрозуміло й без зайвих перешкод.

Ветеран не повинен самостійно розбиратися, яке міністерство за що відповідає, збирати довідки та ходити кабінетами. Це завдання держави – забезпечити узгоджену роботу всіх відомств і зрозумілий шлях до отримання необхідної допомоги.

Для цього Мінветеранів посилює міжвідомчу взаємодію, переглядає процеси, прибирає дублювання та зайву бюрократію. Важливо, щоб кожен відповідальний за ветеранську політику розумів своє завдання і відповідав за втілені рішення на практиці.

За ветеранську політику тепер є відповідальні в кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади. Визначено конкретних людей, які будуть відповідати за результат у своїх сферах. Мінветеранів координуватиме цю роботу. Ветеранська політика – це відповідальність не одного міністерства, а всієї держави.

Наступний крок – створення Державної служби супроводу ветеранів. Переходимо до єдиних стандартів, персональної відповідальності та проактивної підтримки. Ветеран не повинен самостійно шукати, хто в державі відповідає за його питання. Це держава має супроводжувати людину до отримання результату.

Окремий пріоритет – створення можливостей для ветеранів після повернення до цивільного життя. Йдеться не лише про соціальну підтримку, а й про здоров’я, відновлення, освіту, роботу, власний бізнес та економічну незалежність. Держава має давати людині можливість самостійно обирати свій подальший шлях.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено додаткові 3 млрд грн на ветеранську політику. Це дасть змогу розширити підтримку та запустити нові рішення для ветеранів, ветеранок і їхніх родин.

«За ці 100 днів ми багато спілкувалися з ветеранами, ветеранками, їхніми родинами та громадськими організаціями. Цей діалог для нас принциповий. Саме люди, для яких ми працюємо, мають визначати, наскільки ефективними є наші рішення.

Попереду ще багато роботи. Ми відкрито говоримо про те, що вже вдалося зробити, які питання потребують вирішення та над чим працюватимемо далі.

Для мене головний показник роботи Міністерства – не кількість ухвалених рішень чи підготовлених звітів. А те, чи стало ветерану простіше отримати допомогу, пройти реабілітацію, знайти роботу, розпочати власну справу та повернутися до повноцінного цивільного життя.

Саме за такими результатами потрібно оцінювати нашу роботу», – підсумував Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

Крім того, представлена оновлена команда Мінветеранів:

Сергій Рекун, перший заступник Міністра. Відповідає за державний супровід, вшанування і пам'ять.

Ольга Малярчук, заступниця Міністра. Відповідає за соціальне забезпечення, здоров'я та відновлення, ветеранський спорт, державний супровід.

Юлія Кіріллова, заступниця Міністра. Відповідає за освіту, бізнес та працевлаштування, державний супровід.

Олег Шиманський, заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Відповідає за цифровізацію, міжнародне співробітництво.

Руслан Приходько, заступник Міністра з питань європейської інтеграції. Відповідає за державний супровід, соціальне забезпечення, європейську інтеграцію.

Олег Немчінов, в.о Державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.

Також планується призначення заступника Міністра, який відповідатиме за інформаційну політику і комунікації з громадськістю.

Головне за 100 днів

Супровід у громадах · пам’ять і вшанування

Проведено аналіз стану будівництва і виконання графіку робіт на Національному військовому меморіальному кладовищі. Опрацьовані заходи і шляхи фінансування для забезпечення продовження будівельних робіт для завершення будівництва 1 та 2 черги до 31.12.2027р.

Розпочато роботу щодо відбору 5 земельних ділянок для будівництва обласних філій НВМК.

Підготовлені для прийняття Урядом дві постанови, які встановлять єдині стандарти функціонування військових кладовищ та секторів військових поховань й упорядковують процедуру організації почесних поховань та увічнення пам’яті Захисників і Захисниць України.

Розпочата робота робочої групи з напрацювання методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо єдиних підходів вшанування пам’яті ветеранів війни.

Проведено інспектування будівництва 5 державних ветеранських просторів з залученням спеціаліста з технічного нагляду та введено в експлуатацію державний ветеранський простір у м. Луцьк.

Соціальний захист · житло · здоров’я · спорт

За бюджетною програмою 1511050 для УБД/ВПО підготовлено проєкт постанови для забезпечення виплати грошової компенсації 76 УБД/ВПО за бюджетною програмою 1511050 в сумі 200 856,194 тис. грн

На 2026 рік за бюджетною програмою 1511040 передбачено видатки в обсязі 5 670 250,3 тис. грн на виплату грошової компенсації для придбання житла орієнтовно 2150 особам з інвалідністю I-II групи внаслідок війни та родинам загиблих Захисників та прийнято рішення додатково профінансувати бюджетну програму 1511040 в сумі 1 млрд грн, що дасть можливість додатково забезпечити житлом майже 380 ветеранів.

В період листопад-грудень 2026 року стартує передпілотний проєкт сімейного відновлення ветеранів війни, який спільно з Мінветеранів реалізують Комунальне підприємство “Рівненський обласний клінічний госпітальˮ Рівненської обласної ради, ГО Українська асоціація захисту здоров’я Марлог-Кадуцей – Сила двох, Вінницький обласний центр соціальних служб.

За результатами передпілоту в 2027 році буде доопрацьовано спільний з Мінветеранів, Мінсоцполітики та МОЗ експериментальний проект створення Центрів сімейного відновлення для ветеранів війни та членів їхніх родин. Для запуску програми в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

Налагоджено співпрацю з Мінмолодьспортом, розроблено дорожню карту розвитку ветеранського й адаптивного спорту та механізм «Спортивний ліфт».

Підготовлено проєкти нормативних документів, пропозиції щодо змін до постанови КМУ № 2, договори, порядок формування ЄКП та методичні рекомендації з фінансового контролю.

Опрацьовано розвиток ампфутболу, ветеранського футболу, міжнародне партнерство, організацію «Ігор ветеранів 2026» та стратегію масштабування змагань на 2027 рік.

Працевлаштування · освіта · підприємництво

Забезпечено практичне виконання державної програми «Ветеран. Робота». За липень–жовтень працевлаштовано 1 325 ветеранів. Розвиваються механізми індивідуального планування зайнятості та супроводу після працевлаштування.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік фінансування Українського ветеранського фонду збільшено на 500 млн грн — із 300 до 800 млн грн.

Уряд продовжив дію програми державної допомоги на навчання на 2026/27 навчальний рік і перерозподілив на її реалізацію додаткові 320,8 млн грн. Це

дозволило зберегти державну підтримку дітей Захисників і Захисниць, які здобувають фахову передвищу та вищу освіту за контрактом.

Вперше запропоновано окремий правовий механізм, який поєднує кримінальне провадження із заходами реабілітації та соціальної адаптації, спрямованими на усунення чинників повторного правопорушення.

Вперше розпочато спільну роботу Мінветеранів і Держстату над запровадженням державних статистичних спостережень у сфері ветеранської політики.

Визначено пріоритетні показники зайнятості, підприємництва та соціально-економічного становища ветеранів, які мають стати основою для оцінювання реальних потреб і результатів державних програм.

Розроблено комплексний пакет змін до законодавства, необхідний для закріплення єдиних вимог до ветеранського супроводу, розподілу відповідальності між державою та громадами й забезпечення якості підтримки.

На базі Управління з питань ветеранської політики Рівненської ОДА акредитовано кваліфікаційний центр, який отримав право оцінювати та підтверджувати чотири професійні кваліфікації фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб.

Цифрові сервіси · міжнародні партнерства

Запущено витяг із Реєстру ветеранів у Дії, щоб отримувати підтвердження статусу онлайн без відвідування ЦНАП.

Надано прямий доступ ОВА та Силам оборони для внесення, оновлення та виправлення даних в реєстрі.

Створено Мультидонорський фонд для підтримки ветеранів, до якого Канада оголосила внесок до 40,1 млн канадських доларів.

Забезпечено 1,2 млн доларів від ПРООН на обладнання для 7 державних ветеранських просторів.

Залучено 4 млн євро від Бельгії через НАТО на розвиток цифрових послуг та кіберзахист.

Законодавство · міжвідомча координація · європейська інтеграція

Зареєстровано законопроєкт про впорядкування права ветеранів на носіння форменого одягу після звільнення зі служби.

Розроблено законопроєкт про право першочергового перетину державного кордону для ветеранів.

ПАРЄ проголосовано 2 резолюції по підтримці для ветеранської політики в Україні.

Проведено аудит національного законодавства на предмет прогалин у сфері ветеранської політики. Та перший рівень аудиту всіх громад Київської та Чернігівської областей.

Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з докладним звітом про 100 днів роботи Мінветеранів та презентацією наших пріоритетів, проєктів і наступних кроків.