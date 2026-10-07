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Литва встановила нову вимогу для українців, які просять захист

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Литва встановила нову вимогу для українців, які просять захист
Нова вимога стосується українських громадян призовного віку
фото: соцмережі

Для отримання статусу необхідно підтвердити виконання військового обов’язку або законне звільнення від нього

Литва змінила умови надання тимчасового захисту для частини громадян України. Тепер військовозобов’язані українці, які не виконали військовий обов’язок і не мають законних підстав для звільнення від нього, можуть не отримати відповідний статус. Про це повідомляє Міграційний департамент Литви, пише «Главком».

Нова вимога стосується українських громадян призовного віку, які звертаються за тимчасовим захистом у Литві. Для оформлення статусу вони мають підтвердити, що виконали військовий обов’язок або мають законне звільнення від його виконання.

Таким чином, самого факту громадянства України та права на тимчасовий захист уже недостатньо для тих категорій заявників, яких стосується нове правило. Під час розгляду заяви литовські органи перевірятимуть виконання відповідної вимоги.

Водночас нововведення не означає автоматичної відмови у захисті для всіх українських чоловіків. Йдеться саме про військовозобов’язаних, які не можуть підтвердити виконання військового обов’язку або законні підстави для звільнення від нього.

Тимчасовий захист у країнах Євросоюзу дає українцям, які вимушено залишили країну через повномасштабну війну, право на проживання та низку інших гарантій. Однак умови його оформлення визначаються відповідно до правил конкретної держави.

Варто нагадати, що Литва та Польща розпочали підготовку спільного плану евакуації населення на випадок масштабної кризи або військової загрози. Документ має передбачати можливість переміщення через польський кордон жителів Литви, Латвії та Естонії.

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Теги: ЗСУ українці Литва біженці

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