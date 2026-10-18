Росіяни після «виборів» отримали інфляційну гранату від уряду

Після «виборів» російська влада вдарила по сімейних бюджетах підвищенням тарифів ЖКГ. На тлі офіційної інфляції у 7,22% реальне зростання цін для найбідніших громадян, за оцінкою автора, могло сягнути 20%

На минулому тижні офіційна інфляція в рф перевищила 7,22%, що значно вище за прогнози ЦБР та уряду РФ. Крім невиконання бюджетних орієнтирів, уряд РФ досяг сильного просідання реальних доходів незаможних росіян.

Один з основних компонентів офіційної інфляції в РФ – це зростання цін на послуги ЖКГ. Ні для кого не секрет, що на пострадянському просторі вартість послуг ЖКГ сприймається як своєрідний податок. А темпи зростання тарифів виявився дуже стрімкими:

Ставропольський край (максимальне підвищення) – на 22%;

Республіка Дагестан – на 19,7%;

Тамбовська область – на 17,5%;

Тюменська область – на 17,2%;

Москва – на 15%;

Санкт-Петербург – на 14,6% і т.д.

Удар був завданий по сімейним бюджетам найбідніших верств населення. Фактично так звана інфляція для бідних в РФ уже перевищила 20%, реальний же рівень споживчої інфляції знаходився на рівні 15-18%, попри офіційні темпи на рівні 7,22%.