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Бронювання військовозобов'язаних. Кабмін підготував суттєві зміни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Бронювання військовозобов'язаних. Кабмін підготував суттєві зміни
Кабмін переглянув правила бронювання військовозобов'язаних
фото: Міноборони України

Для працівників оборонних, енергетичних і комунальних підприємств запропонували нові обмеження

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes Ukraine, якому подробиці розповів співрозмовник в уряді.

За інформацією видання, під час засідання урядовці розглянули пропозиції щодо зменшення відсотка військовозобов'язаних працівників, яких можуть бронювати підприємства окремих галузей.

Водночас Кабмін погодив створення Координаційного центру з питань бронювання. До його складу планують включити представників силових і розвідувальних структур, а також гуманітарного блоку.

Однією з ключових пропозицій стало скорочення лімітів бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору та житлово-комунального господарства. Зокрема, для оборонних та енергетичних підприємств запропонували зменшити дозволену частку заброньованих військовозобов'язаних працівників зі 100% до 85%.

Це означає, що в разі затвердження відповідних змін підприємства цих галузей зможуть бронювати до 85% військовозобов'язаного персоналу замість нинішніх 100%. Для підприємств житлово-комунального господарства запропонували зменшити ліміт із 75% до 60%.

Однак остаточного рішення щодо цих обмежень Кабінет Міністрів 13 жовтня не ухвалив. За словами джерела Forbes Ukraine, відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом наступних п'яти днів.

Окремим рішенням уряд підтримав створення Координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. За попередньою інформацією, до його складу мають увійти представники кількох силових та розвідувальних відомств.

Зокрема, йдеться про:

  • Службу безпеки України;
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України;
  • Службу зовнішньої розвідки України;
  • Національну поліцію України;
  • представників гуманітарного блоку.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уряд підготував проєкт змін до правил бронювання військовозобов'язаних. Документ передбачав скорочення лімітів для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85%, а для окремих комунальних підприємств – із 75% до 60%. Крім того, міністерствам та обласним державним адміністраціям пропонували до 20 жовтня переглянути критерії визначення підприємств критично важливими.

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Теги: уряд бронювання від мобілізації

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