Молдова пообіцяла прихисток українцям у разі важкої зими

Мая Санду заявила, що країна прийме всіх, кому знадобиться безпека

Молдова готова прийняти нову хвилю українців, якщо цієї зими в Україні виникне важка гуманітарна ситуація. Конкретної кількості людей, яких країна зможе прихистити, влада не назвала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний виступ президентки Молдови Маї Санду.

Під час виступу на Moldova Security Forum у Кишиневі 8 жовтня Санду наголосила, що країна готова допомогти українцям, які шукатимуть безпечного місця для проживання.

«Якщо ця зима в Україні буде такою ж важкою, як очікують усі, ми готові прийняти всіх, кому потрібна безпека», – заявила президентка.

Вона нагадала, що Молдова має спільний з Україною кордон завдовжки близько 1200 км. За словами Санду, підтримка України є важливою частиною внеску її країни в безпеку Європи.

«У війнах нашого часу вибір країни має більше значення, ніж її розмір. Кожна держава несе свою частку відповідальності за безпеку Європи», – сказала Санду.

Російські дрони порушують повітряний простір Молдови

Президентка заявила, що наслідки російської війни проти України вже відчуває і Молдова. За її словами, лише за сім днів перед виступом дев’ять російських безпілотників порушили повітряний простір країни. У вересні таких випадків було понад 20 – більше, ніж за весь попередній рік.

Санду також повідомила про удари російських дронів по пунктах пропуску на молдовсько-українському кордоні. За її словами, один із безпілотників, як визнала сама Росія, навмисно атакував пункт пропуску, унаслідок чого загинули двоє людей, які намагалися потрапити до Молдови. На початку тижня уламки дрона влучили в автобус на іншому пункті пропуску та поранили прикордонника.

Наслідки російських ударів по українській інфраструктурі відчули й у Молдові. Санду заявила, що через забруднення річки Дністер 300 тис. жителів країни протягом тижня не мали доступу до безпечної питної води. Крім того, один з ударів пошкодив лінію електропередач, яка в окремі періоди забезпечує до двох третин потреб Молдови в електроенергії.

«Так війна досягає Молдови: через повітря, через воду, через електромережу», – наголосила президентка.

Санду назвала посилення протиповітряної оборони головним безпековим пріоритетом країни. Вона також закликала до тіснішої співпраці з європейськими партнерами.

Молдова допомагає Україні з експортом та енергетикою

Санду нагадала, що Молдова надавала свої залізниці й автомобільні дороги для перевезення українського експорту, коли Росія блокувала чорноморські маршрути. За її словами, країна також знизила транзитні збори для перевезення зерна та газу.

Президентка наголосила, що стійкість України безпосередньо пов’язана з безпекою Молдови. Вона також заявила, що країна не дозволила використовувати свою територію для обходу санкцій проти Росії.

Окремо Санду звернула увагу на російські інформаційні операції. За її словами, після порушень повітряного простору анонімні Telegram-канали поширюють твердження, що небезпека для Молдови виникає через допомогу Україні. Президентка вважає такі повідомлення спробою налякати громадян і послабити підтримку України та зміцнення власної оборони.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Молдова закрила свій повітряний простір після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді влада країни також заявляла про готовність приймати українців, які рятувалися від війни.