Скільки українців повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз

Олександр Гладун пояснив, чому цифра у 30% є критичною і як формат закінчення війни вплине на вибір мільйонів

Сподівання на те, що після війни додому повернеться половина біженців, стають дедалі примарнішими. Наразі демографи обережно кажуть лише про 30%, проте і ця цифра під загрозою. Як інформує «Главком», про це у коментарі tsn.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

За словами вченого, тенденція стає дедалі сумнішою. Якщо раніше експерти сподівалися на повернення бодай половини тих, хто виїхав, то зараз планка опустилася.

«Про 50% ми вже, на жаль, не кажемо. А от на 30% я б ще розраховував», – зазначає Гладун.

Він наголошує, що переконання, ніби всім українцям за кордоном «добре» – це міф. Багато хто стикається з труднощами, але залишається там через єдиний фактор – безпеку. Люди виїхали від війни, і поки вона триває, страх переважає над бажанням повернутися.

Експерт виділяє два ключові чинники, які визначать кількість тих, хто повернеться:

Тривалість війни: Що довше люди перебувають за кордоном, то сильніше вони інтегруються – діти йдуть до шкіл, дорослі знаходять роботу, вивчають мову. Зв’язки з домом слабшають. Умови миру: Це найважливіший аспект. Звільнення всіх територій – максимальний стимул для повернення. Люди бачитимуть перспективу безпечного життя. А ось заморожений конфлікт – найгірший сценарій для демографії. Якщо війна зупиниться лише по лінії фронту, більшість біженців сприймуть це як тимчасову перерву перед «новою гарячою фазою».

«Якщо люди розумітимуть, що війна зупинилася лише на рік чи два, доки Росія знову не накопичить сили, вони не ризикуватимуть майбутнім своїх дітей і не повертатимуться», – попереджає демограф.

Попри складні прогнози, 30% – це все ще мільйони людей, здатних стати фундаментом для відбудови. Проте реальність залежатиме не лише від економічних програм уряду, а передусім від гарантій безпеки, які отримає Україна після завершення бойових дій.

Раніше директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче. Також головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації.

Також Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.