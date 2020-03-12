Уряд Чехії запровадив надзвичайний стан через коронавірус



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У Чехії запровадили надзвичайний стан через коронавірус

Надзвичайний стан у Чехії ввели на 30 днів

У зв’язку з поширенням корона вірусу уряд Чехії сьогодні, 12 березня, оголосив надзвичайний стан в країні.

Надзвичайний стан ввели на 30 днів. У цей період заборонено проводити заходи за участю понад 30 осіб, а також відвідувати ресторани та кафе з 8 вечора до 6 ранку. Крім цього уряд заборонив проведення культурних, спортивних, релігійних заходів. Про це повідомляє Novinky.

Чехія також запроваджує прикордонний контроль з Німеччиною та Австрією. З 14 березня чеський уряд забороняє в’їзд для всіх іноземців, які приїжджають із країн, де поширився коронавірус. Вони не зможуть перетнути чесько-австрійський та чесько-німецький кордони.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.

МОЗ України рекомендує підприємствам переходити на дистанційну роботу.