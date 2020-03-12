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    У світі

    Уряд Чехії запровадив надзвичайний стан через коронавірус

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    <p>У Чехії запровадили надзвичайний стан через коронавірус</p> - Уряд Чехії запровадив надзвичайний стан через коронавірус

    У Чехії запровадили надзвичайний стан через коронавірус

    Надзвичайний стан у Чехії ввели на 30 днів

    У зв’язку з поширенням корона вірусу уряд Чехії сьогодні, 12 березня, оголосив надзвичайний стан в країні.

    Надзвичайний стан ввели на 30 днів. У цей період заборонено проводити заходи за участю понад 30 осіб, а також відвідувати ресторани та кафе з 8 вечора до 6 ранку. Крім цього уряд заборонив проведення культурних, спортивних, релігійних заходів. Про це повідомляє Novinky.

    Чехія також запроваджує прикордонний контроль з Німеччиною та Австрією. З 14 березня чеський уряд забороняє в’їзд для всіх іноземців, які приїжджають із країн, де поширився коронавірус. Вони не зможуть перетнути чесько-австрійський та чесько-німецький кордони.

    Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

    Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.

    МОЗ України рекомендує підприємствам переходити на дистанційну роботу.

     

    здоров'я медицина Чехія коронавірус
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