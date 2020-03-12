Коронавірусна паніка. У мережі показали, як в Данії штурмують супермаркети (відео)



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У магазинах Данії люди скуповують товари першої необхідності Скріншот відео

Покупці одного із супермаркетів країни панічно скуповують туалетний папір

Спалах коронавірусу та введення обмежувальних заходів у Данії спровокувало подекуди панічні настрої у людей. Так, в мережу виклали відео, як покупці одного із супермаркетів країни панічно скуповують туалетний папір. До відео адміністратори сайту Andershemmingsendk написали: «Поводьте себе добре, не панікуйте, подумайте про це. Товарів вистачає».

Зазначимо, що уряд Данії в найближчі дні вирішив закрити всі школи, університети і дитячі садки в рамках боротьби з поширенням коронавіруса. Про це напередодні заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, повідомляє Reuters.

Крім того, Фредеріксен розпорядилася відправити додому з п'ятниці усіх працівників державного сектора, робота яких не являє собою критичної важливості.

За даними The Local, Управління з безпеки пацієнтів Данії (Styrelsen for Patientsikkerhed) оголосило про реєстрацію в країні 340 підтверджених випадків коронавіруса. Це на 30% більше порівняно з 262 випадками зараження, зафіксованими ще у вівторок.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

11 березня у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповували продукти і засоби першої необхідності.

Слід нагадати, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус. Так, згідно з указом, вся комерційна діяльність буде припинена, за винятком тих закладів, які продають предмети першої необхідності та харчі, а також аптек. Бари і ресторани, їдальні, перукарні та салони краси також повинні бути закриті. Водночас, дозволена доставка їжі додому. Сільськогосподарський сектор продовжуватиме працювати. Також повинно бути забезпечено функціонування транспорту та установ з надання комунальних послуг, поштових відділень, банків, страхових компаній. В Італії станом на вечір 11 березня новим коронавірусом SARS-CoV-2 заразилося 12 462 людини, вилікувалося 1045 людей, а 827, за попередніми даними, померли.