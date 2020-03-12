Столична влада рекомендувала церквам припинити масові богослужіння



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На вході до церков має бути санітарний контроль

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.

Про це йдеться протоколі засідання «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (Covid 19)».

Згідно з протоколом, Департаменту культури КМДА, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Києві доручено: «Підготувати звернення до голів релігійних установ міста Києва щодо припинення проведення масових богослужінь та попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (Covid-19) на території міста Києва і встановлення вхідного санітарного контролю».

У Православній церкві України наразі не ухвалили рішення щодо можливості та доцільності обмежень на перебування вірян під час богослужінь за великої кількості людей. Але нині у церкві працює спеціальна комісія, яка розглядає ситуацію, пов’язану з поширенням небезпечного вірусу. Про це «Главкому» повідомив диякон Михайло Омелян, прессекретар митрополита Епіфанія. Рішення про обмеження масових заходів столичною і центральною владою не позначаться на проведенні богослужінь, запевнив у розмові з «Главкомом» настоятель Спасо-Преображенського собору у Києві, митрополит Олександр (Драбинко).

Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

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