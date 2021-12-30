Віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку-2» через Україну

За словами віцепрем'єра ФРН, будівництво газогону може відволікти увагу Заходу від України як країни-транзитера газу

Урядовець не виключив можливості зупинення проєкту залежно від розвитку конфлікту навколо України

Віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині. Про це Габек сказав в ефірі німецького телеканалу ZDF, повідомляє DW.

Проте віцеканцлер не виключив можливості зупинення проєкту залежно від розвитку конфлікту навколо України.

«Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону», – заявив Габек.

«Політика має бути зосереджена на політичних питаннях та їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що з огляду на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту», – наголосив він.

За словами Габека, будівництво газогону може відволікти увагу Заходу від України як країни-транзитера газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на це €150 млн.

Водночас депутат фракції «Союз-90»/«Зелені» та член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Омід Нуріпур, як і раніше, вважає «Північний потік-2» неправильним рішенням, але вже не бачить жодних можливостей у політичній площині для зупинення проєкту. Його партія завжди виступала проти трубопроводу, сказав він.

До слова, президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Нагадаємо, 8 грудня перед Бундестагом склав присягу новий федеральний канцлер Німеччини, представник соціал-демократів Олаф Шольц. Таким чином, після 16 років, двох тижнів і двох днів канцлерства завершилася епоха Ангели Меркель.

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