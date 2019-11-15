Українська армія отримала модернізований винищувач МіГ-29



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Модернізований МіГ-29 отримав радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації Фото: АрміяInform

На заводі переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни

Державне підприємство «Львівський державний авіаремонтний завод» передало до українського війська винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє АрміяInform.

Після проведення перевірок літака інженерами й льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, винищувач приземлився на летовищі рідної частини Повітряних сил ЗСУ.

У командуванні уточнюють, що на заводі переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати у бойовому складі щонайменше вісім років.

Модернізований МіГ-29 отримав радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Значно розширено й можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і низки бортових систем.

До слова, раніше Словаччина призупинила польоти радянських МіГ-29.