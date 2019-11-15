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    Події в Україні

    Українська армія отримала модернізований винищувач МіГ-29

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    <p>Модернізований МіГ-29 отримав радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації</p> - Українська армія отримала модернізований винищувач МіГ-29

    Модернізований МіГ-29 отримав радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації

    Фото: АрміяInform

    На заводі переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни

    Державне підприємство «Львівський державний авіаремонтний завод» передало до українського війська винищувач МіГ-29.

    Про це повідомляє АрміяInform.

    Після проведення перевірок літака інженерами й льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, винищувач приземлився на летовищі рідної частини Повітряних сил ЗСУ.

    У командуванні уточнюють, що на заводі переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати у бойовому складі щонайменше вісім років.

    Модернізований МіГ-29 отримав радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Значно розширено й можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і низки бортових систем.

    До слова, раніше Словаччина призупинила польоти радянських МіГ-29.

    ЗСУ армія літак завод військова техніка
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