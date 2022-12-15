В аеропорту Новосибірська спалахнув літак Ан-12 (відео)
Екіпаж літака здійснив вимушену посадку в аеропорту «Толмачово» через відмову силової установки
У Новосибірському аеропорту «Толмачево» прямо на злітній смузі спалахнув Ан-12БК. Про це повідомляють росЗМІ.
На кадрах видно, що біля літака на злітно-посадковій смузі знаходиться кілька пожежних машин, і співробітники пожежної служби гасять один із двигунів, що спалахнули. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
В пресслужбі аеропорту повідомили, літак спалахнув після вимушеної посадки. За попередніми даними, постраждалих немає.
«О 12:57 (08:57) екіпаж літака Ан-12 здійснив вимушену посадку в аеропорту «Толмачово» через відмову силової установки. Спостерігалося горіння в правій частині крила в районі четвертого двигуна. Аварійно-рятувальними службами аеропорту займання було ліквідовано», – заявили в пресслужбі аеропорту.
Нагадаємо, що сьогодні вночі «бавовна» лунала і в Росії. Зокрема, вибухи прогриміли у російському Курську. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому та публікують у соціальних мережах відео.
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Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові пожежі на території Росії.
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