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В аеропорту Новосибірська спалахнув літак Ан-12 (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В аеропорту Новосибірська спалахнув літак Ан-12 (відео)
скрін з відео

Екіпаж літака здійснив вимушену посадку в аеропорту «Толмачово» через відмову силової установки

У Новосибірському аеропорту «Толмачево» прямо на злітній смузі спалахнув Ан-12БК. Про це повідомляють росЗМІ.

На кадрах видно, що біля літака на злітно-посадковій смузі знаходиться кілька пожежних машин, і співробітники пожежної служби гасять один із двигунів, що спалахнули. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

В пресслужбі аеропорту повідомили, літак спалахнув після вимушеної посадки. За попередніми даними, постраждалих немає.

«О 12:57 (08:57) екіпаж літака Ан-12 здійснив вимушену посадку в аеропорту «Толмачово» через відмову силової установки. Спостерігалося горіння в правій частині крила в районі четвертого двигуна. Аварійно-рятувальними службами аеропорту займання було ліквідовано», – заявили в пресслужбі аеропорту.

Ан-12 – тактичний військово-транспортний літак, призначений для посадкового та парашутного десантування особового складу повітрянодесантних військ та різноманітних військових вантажів, а також для перевезення поранених і великогабаритних вантажів.

Нагадаємо, що сьогодні вночі «бавовна» лунала і в Росії. Зокрема, вибухи прогриміли у російському Курську. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому та публікують у соціальних мережах відео.

Також у Східному Сибіру вибухнув найбільший нафтопереробний завод.

Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові пожежі на території Росії.

Читайте також: Удари по базі в Енгельсі: окупанти вирішили «помститися», але є нюанс
Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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