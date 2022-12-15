В аеропорту Новосибірська спалахнув літак Ан-12 (відео)

Екіпаж літака здійснив вимушену посадку в аеропорту «Толмачово» через відмову силової установки

У Новосибірському аеропорту «Толмачево» прямо на злітній смузі спалахнув Ан-12БК. Про це повідомляють росЗМІ.

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На кадрах видно, що біля літака на злітно-посадковій смузі знаходиться кілька пожежних машин, і співробітники пожежної служби гасять один із двигунів, що спалахнули. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

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В пресслужбі аеропорту повідомили, літак спалахнув після вимушеної посадки. За попередніми даними, постраждалих немає.

«О 12:57 (08:57) екіпаж літака Ан-12 здійснив вимушену посадку в аеропорту «Толмачово» через відмову силової установки. Спостерігалося горіння в правій частині крила в районі четвертого двигуна. Аварійно-рятувальними службами аеропорту займання було ліквідовано», – заявили в пресслужбі аеропорту.

Ан-12 – тактичний військово-транспортний літак, призначений для посадкового та парашутного десантування особового складу повітрянодесантних військ та різноманітних військових вантажів, а також для перевезення поранених і великогабаритних вантажів.

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