В Афганістані вбили чотирьох жінок

В Афганістані чотирьох жінок запросили на евакуаційний рейс і після цього вбили

Серед вбитих афганок була активістка, яка протестувала проти руху «Талібан»

В афганському місті Мазарі-Шариф вбили чотирьох жінок. Перед смертю їм надійшли дзвінки із запрошенням на евакуаційний рейс. Про це повідомляє AFP.

Про смерть жінок повідомив 6 листопада представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Карі Саєд Хості. За підозрою в убивстві вже затримали двох людей. Вони на допиті заявили, що жінки запросили їх додому.

Також джерела агентства назвали ім'я однієї з убитих – це відома у місті активістка та викладачка університету Фрозан Сафі. Афганська жіноча медіаорганізація Rukhshana Media пише, що 29-річна активістка зникла 20 жовтня.

У день зникнення Фрозан Сафі зателефонували з анонімного номера і попросили принести всі докази її роботи як активістки. Вона саме чекала дозволу на виїзд до Німеччини, тому дзвінок не викликав підозр. За словами сестри Рити Сафі, жінка запхала деякі документи, зокрема диплом про закінчення університету, в сумку, накинула на голову чорно-білий шарф і пішла з дому.

Наприкінці місяця її тіло знайшли у місцевому моргу. Сестра вбитої стверджує, що тіло активістки було вражено кулями. Вони ж сильно пошкодили її обличчя, через що родичі впізнавали її лише за одягом. Також в активістки зникла сумка, в якій мали бути її документи, та обручка.

ЗМІ також поговорили з організаторкою протесту в Афганістані на ім'я Захра. Вона повідомила, що була з Фрозан Сафі на останній акції протесту проти правління «Талібану» у Мазарі-Шарифі.

Аналогічні дзвінки із запрошенням на евакуаційний рейс надійшли й решті жінок, яких виявили мертвими.

Нагадаємо, Німеччина планує налагодити контакт з екстремістським рухом «Талібан», які у серпні захопив владу в Афганістані, і повертає у країну свого посла Маркуса Потцеля.

Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану.

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