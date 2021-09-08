«Талібан» ввів нові правила в університетах для жінок

Жінок змушують носити хіджаби

В Афганістані студенти почали повертатися до занять в навчальні заклади після захоплення влади бойовиками «Талібану». Проте терористи вже запровадили нові правила для навчання. Про це розповіли викладачі університетів найбільших афганських міст, передає Reuters.

Відтепер клас ділять на дві частини за допомогою штор і перегородок. Одна половина призначена для хлопців, інша – для дівчат.

Для жінок проводять окремі заняття, відокремлюють у класі, або пускають тільки в окремі частини кампусів.

Одна зі студенток розповіла, що хлопців і дівчат розсаджували ще до влади «Талібану», але таких жорстоких нововведень ще не було.

Жінок змушують носити хіджаби. Для них навіть зробили окремі входи до навчальних закладів. Викладачкам дозволено вчити лише дівчат.

Нагадаємо, терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканців країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів.

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