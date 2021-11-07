  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Німеччина планує налагодити контакт з екстремістським рухом &laquo;Талібан&raquo; - Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном»

    Німеччина планує налагодити контакт з екстремістським рухом «Талібан»

    Фото з відкритих джерел

    Уряд Німеччини прагне покращити комунікацію з талібами

    Німеччина планує налагодити контакт з екстремістським рухом «Талібан», які у серпні захопив владу в Афганістані, і повертає у країну свого посла Маркуса Потцеля. Про це пише Welt am Sonntag.

    Посол Німеччини має упродовж найближчих тижнів поїхати в Афганістан, це є частиною «реорганізації стосунків» Берліна з талібами.

    Федеральний уряд Німеччини розглядає налагодження контактів з «Талібаном» як можливість розширити гуманітарну діяльність в Афганістані та протидіяти руху біженців з цієї країни.

    Видання наголошує, що уряд Німеччини прагне покращити комунікацію з талібами. Берлін сподівається, що німецькі дипломати зможуть повернутися до роботи в Афганістані, але спочатку це мають бути лише одноденні поїздки.

    Нагадаємо, бойовики руху «Талібан» вигнали зі своїх лав близько 200 осіб, які зловживали своїми посадовими повноваженнями, повідомило джерело у створеній талібами спецкомісії.

    Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану.

    Читайте також:
    Теги: Німеччина Афганістан посол Талібан Берлін уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном»