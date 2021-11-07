Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном»

Уряд Німеччини прагне покращити комунікацію з талібами

Німеччина планує налагодити контакт з екстремістським рухом «Талібан», які у серпні захопив владу в Афганістані, і повертає у країну свого посла Маркуса Потцеля. Про це пише Welt am Sonntag.

Посол Німеччини має упродовж найближчих тижнів поїхати в Афганістан, це є частиною «реорганізації стосунків» Берліна з талібами.

Федеральний уряд Німеччини розглядає налагодження контактів з «Талібаном» як можливість розширити гуманітарну діяльність в Афганістані та протидіяти руху біженців з цієї країни.

Видання наголошує, що уряд Німеччини прагне покращити комунікацію з талібами. Берлін сподівається, що німецькі дипломати зможуть повернутися до роботи в Афганістані, але спочатку це мають бути лише одноденні поїздки.

Нагадаємо, бойовики руху «Талібан» вигнали зі своїх лав близько 200 осіб, які зловживали своїми посадовими повноваженнями, повідомило джерело у створеній талібами спецкомісії.

Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану.

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