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    Стало відомо, хто найбільше постраждав від вигорання на роботі

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    За рік третина жінок вигоріли на роботі - Стало відомо, хто найбільше постраждав від вигорання на роботі
    За рік третина жінок вигоріли на роботі
    Фото з відкритих джерел

    За даними аналітиків, у 2021 році жінки стикалися з вигоранням частіше

    McKinsey і LeanIn.org назвали головних постраждалих від вигорання на робочому місці. Згідно з їхнім щорічним звітом «Жінки на робочому місці», гендерний розрив у проблемі збільшився, повідомляє Fast Company.

    Аналітики обробили дані 423 організацій, в яких працюють 12 мільйонів співробітників. Сумарно було опитано більше 65 тисяч осіб. Експерти з'ясували, що в 2021 році 42 відсотки працюючих жінок і 35 відсотків чоловіків зіштовхувалися з вигоранням.

    У 2020 році вигоряли всього 32 відсотки жінок і 28 відсотків чоловіків. При цьому кожна третя жінка замислювалася над тим, щоб піти з роботи або поміняти її за останній рік, у порівнянні з кожної четвертою на початку пандемії коронавірусу.

    На кожні 100 чоловіків, які отримали підвищення до менеджера, припадає лише 86 жінок. Проте ситуація покращилася в порівнянні з допандемійними даними за 2019 рік, коли на 100 чоловіків, які отримали підвищення, припадало лише 72 жінки.

    Жінки-керівники на 24 відсотки більше, ніж їх колеги-чоловіки, стежать за рівнем робочого навантаження своїх співробітників. При цьому жінки на 60 відсотків частіше готові надати емоційну підтримку підлеглим.

    Також приблизно одна з п'яти керівниць витрачає велику кількість часу на роботу, яка не є основною, в той час як серед чоловіків так робить один із десяти керівників.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що серцеві напади у жінок можуть проявлятися в різних формах і сильно відрізнятися від симптомів у чоловіків. Деякі ознаки інфаркту можуть маскуватися під зовсім інші проблеми зі здоров'ям.

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    Теги: жінка
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    Стало відомо, хто найбільше постраждав від вигорання на роботі