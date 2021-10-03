«Буду пам’ятати завжди»: в Аліни Гросу померла найдорожча людина

Аліна Гросу: « Людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати »

Аліна Гросу: « Людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати »

Бабуся ростила Аліну Гросу з 9 років

Українська співачка та акторка Аліна Гросу повідомила про горе у родині. У виконавиці померла бабуся Клавдія Іванівна, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Дуже-дуже боляче. Померла моя Клавдія Іванівна, Бабуся Клава, Каваня – так я її в дитинстві називала. Людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати й залишила неймовірний слід в моєму серці, буду пам’ятати завжди», – написала Аліна Гросу.

Причину смерті Гросу вирішила не повідомляти. Також вона опублікувала архівне фото з бабусею.

Під дописом представники українського шоу-бізнесу висловлють щирі співчуття.

Редакція видання «Главком» висловлює глибокі співчуття з приводу смерту бабусі Гросу.

Нагадаємо, 2 жовтня в українського політика, громадського діяча, позафракційного народного депутата України 8 скликання Борислава Берези помер батько Юхим Бляхер. Раніше про смерть батько повідомив український співак Віталій Козловський.