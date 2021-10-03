  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Буду пам’ятати завжди»: в Аліни Гросу померла найдорожча людина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аліна Гросу: &laquo;Людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати&raquo; - «Буду пам’ятати завжди»: в Аліни Гросу померла найдорожча людина
    Аліна Гросу: «Людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати»
    Фото: Аліна Гросу/Instagram

    Бабуся ростила Аліну Гросу з 9 років

    Українська співачка та акторка Аліна Гросу повідомила про горе у родині. У виконавиці померла бабуся Клавдія Іванівна, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

    «Дуже-дуже боляче. Померла моя Клавдія Іванівна, Бабуся Клава, Каваня так я її в дитинстві називала. Людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати й залишила неймовірний слід в моєму серці, буду пам’ятати завжди», написала Аліна Гросу.

    Причину смерті Гросу вирішила не повідомляти. Також вона опублікувала архівне фото з бабусею.

    Під дописом представники українського шоу-бізнесу висловлють щирі співчуття.

    Редакція видання «Главком» висловлює глибокі співчуття з приводу смерту бабусі Гросу.

    Нагадаємо, 2 жовтня в українського політика, громадського діяча, позафракційного народного депутата України 8 скликання Борислава Берези помер батько Юхим Бляхер. Раніше про смерть батько повідомив український співак Віталій Козловський.

    Теги: смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Буду пам’ятати завжди»: в Аліни Гросу померла найдорожча людина