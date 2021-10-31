Верховний лідер «Талібану» вперше з'явився на публіці

Хайбатулла Ахундзада виступив перед послідовниками із релігійною промовою

Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану, передає AFP із посиланням на представників руху.

Taliban supreme leader Haibatullah Akhundzada visited Darul Uloom Hakimah madrassa to "speak to his brave soldiers and disciples," Taliban officials say



No pictures emerged, but a 10-minute audio is shared by Taliban social media https://t.co/pSrnINhBH5 — AFP News Agency (@AFP) October 31, 2021

За інформацією агентства, захід выдбувався в умовах суворих заходів безпеки, у зв'язку з чим фото - і відеозйомка не велася, проте в соціальних мережах з'явився десятихвилинний аудіозапис виступу Ахундзади. На записі можна почути, як Ахундзада каже, що молиться за мучеників «Талібану», поранених бійців і за успіхи офіційних осіб, які брали участь у відновленні ісламського емірату Афганістан. Уточнюється, що промова лідера талібів носила релігійний характер і політичних заяв не містила.

Як зазначає AFP, Ахундзада раніше був обраний духовним лідером талібів, а не воєначальником, проте його публічний виступ може послужити приводом для спекуляцій про те, що тепер він планує зайняти більш центральну роль у керівництві новим урядом.

Хайбатулла Ахундзада є духовним лідером ісламістського руху з 2016 року, і залишився ним після того, як таліби захопили владу в Афганістані в серпні цього року.

Як повідомлялося, таліби у серпні захопили владу в Афганістані і проголосили створення Ісламського емірату Афганістану.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

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