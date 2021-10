Верховний лідер «Талібану» вперше з'явився на публіці

Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану, передає AFP із посиланням на представників руху.

Taliban supreme leader Haibatullah Akhundzada visited Darul Uloom Hakimah madrassa to "speak to his brave soldiers and disciples," Taliban officials say



No pictures emerged, but a 10-minute audio is shared by Taliban social media https://t.co/pSrnINhBH5