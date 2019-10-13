В Англії на берег викинуло велетенського кашалота



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Кашалот загинув у п’ятницю ввечері Фото Owen Humphreys/PA

Смерть тварини зафіксувала програма дослідження китоподібних

На мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот.

Про це повідомляє BBC.

Ссавець довжиною 43 фути (13 м) намагався боротися, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.

Члени британської організації морських дайверів з порятунку життя (BDMLR) заявили, що прогноз на виживання молодого кашалота був «дуже невтішним», навіть якщо б його зняли з мілини.

«Адже втручання в цю ситуацію могло «призвести до ще довшої і страшнішої смерті тварини», – сказали в організації.

Кашалоти харчуються великими кальмарами, які зазвичай не зустрічаються в Північному морі.

«Саме тому, якщо вони туди потрапляють, то «майже завжди погано харчуються, хворіють і мають малі шанси на виживання», – зазначили в BDMLR.

Смерть тварини зафіксувала програма дослідження китоподібних, яка базується в Інституті зоології в Лондоні.

Спеціалісти порадили людям не чіпати мертвого кашалота через ризик зараження.

Як повідомлялося, гігантський горбатий кит влаштував туристам незабутнє шоу.