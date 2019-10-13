  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак

    • Розсилка
    У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак - У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак
    У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак

    Щоб захистити життя потерпілої, відбити напад і відігнати розлючену зграю, інспекторам навіть довелося застосувати сльозогінний газ

    У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак.

    Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Полтавської області на сторінці в Facebook.

    «Близько 5 години ранку, в поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що стала очевидцем того, як поблизу ставка на вулиці Лесі Українки, зграя собак напала на жінку. Екіпаж патрульних вже через кілька хвилин прибув на місце події. Інспектори почули стогін жінки і прохання про допомогу, а також гавкіт собак. Обстеживши прилеглу територію, в заростях правоохоронці побачили жінку, тіло якої безжально рвала зграя собак, чисельністю до 7 осіб. Тварини поводилися дуже агресивно і почали нападати також на співробітників поліції», - наголошується в повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак
    У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак
    Фото: Нацполіція

    Щоб захистити життя потерпілої, відбити напад і відігнати розлючену зграю, інспекторам навіть довелося застосувати сльозогінний газ.

    До приїзду карети ШМД, патрульні надавали потерпілої домедичну допомогу. Також на місце події прибули слідчі, які з'ясують обставини справи.

    Полтава напад тварини жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ