У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак



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У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак

Щоб захистити життя потерпілої, відбити напад і відігнати розлючену зграю, інспекторам навіть довелося застосувати сльозогінний газ

У Полтаві патрульні врятували жінку, на яку напала зграя собак.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Полтавської області на сторінці в Facebook.

«Близько 5 години ранку, в поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що стала очевидцем того, як поблизу ставка на вулиці Лесі Українки, зграя собак напала на жінку. Екіпаж патрульних вже через кілька хвилин прибув на місце події. Інспектори почули стогін жінки і прохання про допомогу, а також гавкіт собак. Обстеживши прилеглу територію, в заростях правоохоронці побачили жінку, тіло якої безжально рвала зграя собак, чисельністю до 7 осіб. Тварини поводилися дуже агресивно і почали нападати також на співробітників поліції», - наголошується в повідомленні.

Щоб захистити життя потерпілої, відбити напад і відігнати розлючену зграю, інспекторам навіть довелося застосувати сльозогінний газ.

До приїзду карети ШМД, патрульні надавали потерпілої домедичну допомогу. Також на місце події прибули слідчі, які з'ясують обставини справи.