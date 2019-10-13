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    Шотландія заборонила виготовлення та продаж ватних паличок

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    Шотландія заборонила виготовлення та продаж ватних паличок

    Новий закон, який підтримав уряд Шотландії у вересні, набув чинності

    Шотландія першою у Великій Британії заборонила виготовлення та продаж ватних паличок для боротьби з пластиковими відходами.

    Новий закон, який підтримав уряд Шотландії у вересні, набув чинності, пише Independent.

    Міністр охорони здоров’я Розанна Каннінгем зазначила, що пишається таким кроком, адже пластикові вироби шкодять дикій природі у воді та на суші.

    За її словами, уряд посилюватиме заходи зі зменшення споживання пластику заради збереження та захисту довкілля.

    Заборону ватних паличок підтримали екологічні активісти Морського консерваторського товариства, які протягом останніх років прибрали близько 150 000 пластикових паличок з пляжів у Шотландії.

    Раніше в Англії повідомили, що заборонять пластикові трубочки та ватні палички з квітня 2020 року.

    Шотландія Велика Британія пластик
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