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    В Англії напали на головного лікаря країни (відео)

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    Поліція розслідує напад на головного лікаря Британії - В Англії напали на головного лікаря країни (відео)
    Поліція розслідує напад на головного лікаря Британії
    Фото з відкритих джерел

    Інцидент стався минулої неділі у лондонському парку Святого Джеймса

    У столиці Англії Лондоні двоє невідомих чоловіків намагались поглузувати з головного лікаря країни Кріса Вітті. Поліція розслідує інцидент. Про це повідомляє BBC.

    Інцидент стався у лондонському парку Святого Джеймса.

    На оприлюдненому відео видно, що Вітті намагався уникнути конфронтації з незнайомими чоловіками, однак ті не давали посадовцю пройти й знущались з нього.

    Поліція розслідує інцидент.

    Глава уряду Британії Борис Джонсон назвав цей інцидент шокуючим.

    "Я засуджую поведінку цих негідників. Наші працьовиті державні службовці не мають стикатися з таким цькуванням на наших вулицях, і ми не збираємося цього терпіти", - написав Джонсон у Twitter.

    Раніше Вітті публічно звинуватили у брехні громадськості щодо ситуації з пандемією коронавірусу.

    Теги: Велика Британія Twitter поліція Борис Джонсон
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    В Англії напали на головного лікаря країни (відео)