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    В Австралії сліпий мотоцикліст отримав права водія

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    З якою швидкістю їхати та як гальмувати водій вирішував сам - В Австралії сліпий мотоцикліст отримав права водія
    З якою швидкістю їхати та як гальмувати водій вирішував сам
    фото: abc.net.au

    Щоб втілити свою мрію у життя чоловікові знадобилася допомога друга

    В Австралії сліпий від народження чоловік отримав права на керування позашляховим мотоциклом. Про це повідомляє ABC News.

    З народження сліпий австралієць Часс Моллер-Нільсон (Chass Moller-Nielson) зміг отримати права водія на керування позашляховим мотоциклом.

    Щоб втілити свою мрію у життя чоловікові знадобилася допомога друга. «Навігатор» їхав поруч зі своїм сліпим товаришем і давав вказівки та інформацію про маршрут через вбудовані в їх шоломи мікрофон та навушники. «Найважливіше, що можна зробити – це задати ключові точки, такі як «ви знаходитесь на цій частині курсу», а потім просто керувати ліворуч чи праворуч», – розповів Моллер-Нільсон.

    З якою швидкістю їхати та як гальмувати, він вирішував сам. Поки що команда друзів виконує прості нахили та повороти, але планують згодом ускладнювати завдання. В даний час пара катається ґрунтовим велосипедним треком у мотопарку Квінсленду. 32-річний мотоцикліст закликав не боятися труднощів та не слухати людей, які запевняють, що у когось щось не вийде.

    Тим часом, у Верховній Раді зареєстровано одразу декілька проєктів законів, автори яких пропонують посилити відповідальність водіїв за аварії з постраждалими та загиблими.

    Як повідомлялося, у майбутніх водіїв буде менше прав, ніж у їх досвідчених колег. Вже до кінця цього року частина українців не матиме права їздити на автомобілях з механічною коробкою передач, якщо екзамен вони здавали на автомобілі з автоматичною трансмісією.


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    Теги: Австралія водій автомобіль чоловік
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    В Австралії сліпий мотоцикліст отримав права водія