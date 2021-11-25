В Австралії сліпий мотоцикліст отримав права водія

Щоб втілити свою мрію у життя чоловікові знадобилася допомога друга

В Австралії сліпий від народження чоловік отримав права на керування позашляховим мотоциклом. Про це повідомляє ABC News.

З народження сліпий австралієць Часс Моллер-Нільсон (Chass Moller-Nielson) зміг отримати права водія на керування позашляховим мотоциклом.

Щоб втілити свою мрію у життя чоловікові знадобилася допомога друга. «Навігатор» їхав поруч зі своїм сліпим товаришем і давав вказівки та інформацію про маршрут через вбудовані в їх шоломи мікрофон та навушники. «Найважливіше, що можна зробити – це задати ключові точки, такі як «ви знаходитесь на цій частині курсу», а потім просто керувати ліворуч чи праворуч», – розповів Моллер-Нільсон.

З якою швидкістю їхати та як гальмувати, він вирішував сам. Поки що команда друзів виконує прості нахили та повороти, але планують згодом ускладнювати завдання. В даний час пара катається ґрунтовим велосипедним треком у мотопарку Квінсленду. 32-річний мотоцикліст закликав не боятися труднощів та не слухати людей, які запевняють, що у когось щось не вийде.

Тим часом, у Верховній Раді зареєстровано одразу декілька проєктів законів, автори яких пропонують посилити відповідальність водіїв за аварії з постраждалими та загиблими.

Як повідомлялося, у майбутніх водіїв буде менше прав, ніж у їх досвідчених колег. Вже до кінця цього року частина українців не матиме права їздити на автомобілях з механічною коробкою передач, якщо екзамен вони здавали на автомобілі з автоматичною трансмісією.