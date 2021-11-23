Водіям готують суворі покарання за аварії з постраждалими

Покарання за аварії з постраждалими можуть стати суворішими

Нардепи пропонують за ДТП із загиблими ув'язнювати винних на 15 років та позбавляти прав довічно

У Верховній Раді зареєстровано одразу декілька проєктів законів, автори яких пропонують посилити відповідальність водіїв за аварії з постраждалими та загиблими, повідомляє видання «Авто 24».

Перший проєкт закону – №6240. До парламенту його внесла позафракційна депутатка Юлія Світлична. Її документ передбачає наступне.

Винуватцю ДТП з загиблими чи тяжкими травмами світитиме:

від п’яти до восьми років (зараз від трьох до восьми років) ув’язнення;

позбавлення права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п’яти років (зараз до 3 років).

За порушення правил дорожнього руху з кількома загиблими з вини порушника:

від восьми до 12 років (зараз від п’яти до 10 років);

позбавлення права керувати транспортним засобом довічно.

За скоєння ДТП у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть, пропонується:

позбавляти волі на строк від восьми до 12 років (зараз від 5 до 10 років);

позбавлення права керувати транспортним засобом довічно.

Якщо жертв більше:

позбавлення волі від 12 до 15 років (зараз від семи до 12 років);

позбавлення права керувати транспортним засобом довічно.

Другий проєкт закону – №6240-1. У документі сказано: якщо порушення спричинило смерть людини або завдало тяжкого тілесного ушкодження – винуватець отримує від семи до 12 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до семи років.

Третій проєкт закону – №6240-2 – передбачає за порушення ПДР, що призвели до смерті або тяжких тілесних ушкоджень, позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років із позбавленням права керувати транспортним засобом на п’ять років.

Що чекає на водіїв у 2022 році

Також вже у 2022 році на водіїв чекає тотальний контроль. І це зовсім не перебільшення, адже автомобілістів чекають наступні нововведення:

повернення обов’язкового техогляду;

нові «розумні» камери, які фіксуватимуть не тільки перевищення швидкості;

нові комплекси, які зможуть розпізнавати обличчя водіїв;

можливе довічне вилучення водійського посвідчення.

Детально про всі ці нововведення «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Ще одне нововведення для водіїв – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.