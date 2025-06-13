Пожежа на нафтобазі в Енгельсі не вщухає вже тиждень (відео)

У ніч на 6 червня в Енгельсу під удар потрапила нафтобаза. Вона палає досі

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах про щільне задимлення

У ніч на 6 червня дрони атакували нафтобазу «Кристал» у російському місті Енгельс. Пожежа палає досі. Вогонь перекинувся ще на один резервуар із пальним на стратегічному об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах про щільне задимлення. На опублікованих відео видно високий стовп диму, який можна побачити за багато кілометрів. На окремих кадрах зафіксовано масштабне займання, полум’я охопило один із паливних резервуарів.

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Під удар потрапила нафтобаза. Відтоді росіяни не можуть загасити там пожежу.

У місті розташована база зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» «Росрезерву», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Вона вже перебувала під атакою безпілотників у січні цього року.