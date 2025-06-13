Пожежа на нафтобазі в Енгельсі не вщухає вже тиждень (відео)
Місцеві жителі повідомляють у соцмережах про щільне задимлення
У ніч на 6 червня дрони атакували нафтобазу «Кристал» у російському місті Енгельс. Пожежа палає досі. Вогонь перекинувся ще на один резервуар із пальним на стратегічному об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Місцеві жителі повідомляють у соцмережах про щільне задимлення. На опублікованих відео видно високий стовп диму, який можна побачити за багато кілометрів. На окремих кадрах зафіксовано масштабне займання, полум’я охопило один із паливних резервуарів.
🔥🔥 Енгельс. День шостий pic.twitter.com/peYaarxwCO— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025
Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Під удар потрапила нафтобаза. Відтоді росіяни не можуть загасити там пожежу.
У місті розташована база зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» «Росрезерву», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Вона вже перебувала під атакою безпілотників у січні цього року.
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