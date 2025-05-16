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Перемовини у Стамбулі: стало відомо, коли зустрінуться делегації України та Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Перемовини у Стамбулі: стало відомо, коли зустрінуться делегації України та Росії
Турецькі журналісти навзали час перемовин між Росією та Україною
фото із відкритих джерел

Перемовини делегацій стартують у Стамбулі опівдні 

Тристороння зустріч Туреччина-США-Україна та тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна відбудуться сьогодні, 16 травня у Стамбулі. Про це пише «Главком» із посиланням на турецьке видання Milliyet

Згідно з інформацією, отриманою з джерел у Міністерстві закордонних справ, тристороння зустріч Туреччина-США-Україна відбудеться в резиденції Президента в Долмабахче о 10:45. Тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна також відбудеться там же о 12:30.

Як пише видання, державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбула для перших за понад три роки прямих переговорів між Росією та Україною, хоча напередодні він заявив, що не приїздитиме на перемовини, хоча представники від США на зустрічі все ж будуть. 

До слова, президент США Дональд Трамп, який раніше не виключав відвідування Стамбула 16 травня, де заплановані переговори РФ і України, припустив, що, найімовірніше, попрямує не до Туреччини, а до Вашингтона.

Як пишуть американські журналісти, Трамп, який перебуває в ОАЕ, спочатку заявив: «Завтра вранці, як ви знаєте, ми відлітаємо. Можна майже сказати, що не знаємо, куди». Однак потім додав: «Ймовірно, ми повернемось до Вашингтона».

Напередодні Трамп заявляв, що може відвідати у п'ятницю Стамбул, якщо вирішить, що його присутність допоможе врегулюванню війни в Україні. Пізніше він також припустив, що для закінчення війни в Україні потрібна його зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

Як писав «Главком» раніше час і місце передбачуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним поки що не визначено. 

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Теги: Туреччина Стамбул росія президент переговори Марко Рубіо

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