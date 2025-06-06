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В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото
На фото можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим
фото із соцмереж

У місті пошкоджено житлові будинки

У ніч на п'ятницю, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Попередньо, під удар потрапила нафтобаза, що постачає паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Як передає «Главком», про це повідомляють російські телеграм-канали.

Після атаки виникла масштабна пожежа – ймовірно, горить нафтобаза «Росрезерву». Як повідомляється, у Енгельсі після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтооб'єкті. У місті розташована база зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» «Росрезерву», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Вона вже перебувала під атакою безпілотників у січні цього року.

Місцеві жителі показали фото та відео з місця. На них можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим. Очевидці повідомляють, що на нафтобазі горять дві цистерни.

В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото фото 1
фото із соцмереж
В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото фото 2

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що внаслідок атаки БПЛА сталося займання на одному з промислових підприємств в Енгельсі. Попередньо постраждалих немає, заявив чиновник. Він також повідомив, що є пошкодження багатоквартирного житлового будинку на вулиці Тельмана в Енгельсі. За даними Бусаргіна, постраждалих немає.

В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото фото 3
фото: Telegram / Энгельс онлайн
В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото фото 4
фото: Telegram / Cаратов онлайн

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у Росії у Саратовській області у місті Енгельск є влучання у нафтобазу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали. У районі міста Енгельс на околицях спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, на території місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомляють очевидці, зазначаючи, що атака дронів на місто триває.

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродромута розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.

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Теги: росія нафтопродукти безпілотник дрон

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