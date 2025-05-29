Полонений окупант не зміг розв’язати задачу для третьокласників (відео)

Все частіше на фронт потрапляють неграмотні росіяни

Росіянин, який опинився в українському полоні, відзначився своїм знанням математики, зокрема, таблички множення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю окупанта у рамках проєкту «Хочу жить».

Під час розмови з журналістом полонений похвалився, що він був у цивільному житті трактористом. У відповідь на це журналіст попросив росіянина розв’язати задачу про трактор.

Умова задачі звучала так: трактор їде зі швидкістю 50 км/год. Скільки йому треба часу, щоб проїхати 50 км?

Після довгих роздумів окупант впевнено відповів: «години дві».

«А як ти порахував дві години?», – запитав журналіст.

«Ну якщо він 50 км/год їде, то 50 км... це треба множити...», – каже росіянин.

Раніше «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.

Ще один окупант на ім’я Кирило потрапив в полон, бо любив спати. Він служив у одній із частин Єкатеринбурга, та командування відправило на передову, бо постійно запізнювався. Горе-військовий зізнається – пізно лягав, тож і вставати до роботи вчасно не виходило.

Так 36-річний боєць опинився в Україні. Тут він умудрився проспати навіть свій полон. Кирило перебував на спостережному пункті, де з ним і трапилася прикрість. – «Годині о шостій ранку доповів, що обстановка 2:0, і заснув. А коли відкрив очі, наді мною чотири військових ЗСУ стояли».