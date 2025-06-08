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Німеччина планує розширення бункерів через побоювання нападу з боку Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Німеччина планує розширення бункерів через побоювання нападу з боку Росії
Німеччина розробляє масштабні плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбостійких бункерів
колаж: glavcom.ua

Німеччина готується до нападу РФ: країна планує масово розширювати мережу бункерів та сховищ

Німеччина розробляє масштабні плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбостійких бункерів та сховищ, готуючись до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років. Про це заявив Ральф Тіслер, голова Федерального управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK), попереджаючи, що країна недостатньо підготовлена до реалій конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна – це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі», – сказав Тіслер новинному виданню «Süddeutsche Zeitung».

Тіслер закликав до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення місць розташування тунелів, станцій метро, підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель для переобладнання на захисні укриття. Мета – «швидко створити місце для 1 мільйона людей». Його відомство планує представити комплексний план пізніше цього літа.

Керівник BBK наголосив, що країна перебуває у гонці з часом, і покладатися лише на будівництво нових бункерних споруд недостатньо, адже це займе багато часу і буде дуже дорого. Замість цього, існуючі споруди потребують негайного та ретельного розгляду.

Наразі з приблизно 2000 бункерів та захисних кімнат, що залишилися з часів Холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані. Вони могли б розмістити лише 480 тис. людей, що становить піввідсотка населення Німеччини. Для порівняння, у Фінляндії є 50 тис.захисних кімнат, які можуть вмістити 4,8 млн людей, або 85% її населення.

Тіслер закликав уряд Фрідріха Мерца забезпечити фінансування для реалізації планів його відомства. Очікується, що кошти будуть отримані з мільярдів, вивільнених після призупинення дії боргового гальма Німеччини в березні. Ці кошти призначені на військові потреби, життєво важливу інфраструктуру та цивільну оборону.

Тіслер оцінив, що протягом наступних чотирьох років для покриття потреб цивільної оборони знадобиться щонайменше €10 млрд, а протягом наступного десятиліття – щонайменше €30 млрд.

Крім укриттів, необхідно вдосконалити інформаційні системи, такі як додатки та дорожні знаки, для інформування громадськості про місця укриттів, а також модернізувати попереджувальні сирени. Існуючі додатки попередження також потребують кращого захисту від хакерів.

Тіслер також закликав до створення обов’язкової або добровільної служби цивільного захисту та закликав громадян зробити свій внесок у підвищення стійкості країни. Він порадив запасатися аварійними запасами на випадок нестачі електроенергії та води. «Наше звернення: накопичіть достатньо запасів, щоб вистачило вам на 10 днів, якщо це можливо», – сказав він газеті. «Але навіть запас щонайменше на 72 години був би дуже корисним».

Тривале вторгнення Росії в Україну, а також нещодавні потужні обстріли Харкова, внаслідок яких троє людей загинули та 22 отримали поранення, посилили побоювання в інших європейських країнах, особливо в країнах Балтії, Польщі та Німеччині, що Москва може відкрити нові фронти в Європі.

Нагадаємо, Європа здатна взяти на себе ключову роль у підтримці України, навіть якщо Сполучені Штати повністю припинять військову допомогу.

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Теги: укриття Німеччина росія війна

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