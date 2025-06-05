Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами

Чіпляючи автомобільні шини на літаки, росіяни намагаються замаскувати свою авіацію, але при цьому роблять її більш вразливою для атак певними дронами

На відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

Дехто припускає, що шини можуть забезпечити певний рівень додаткового фізичного захисту від безпілотників та інших загроз, аналітики The War Zone вважають, що ця тактика, найімовірніше, пов'язана з тим, щоб збити з пантелику системи наведення ракет на ціль.

«Такі системи мають імунітет до радіочастотних перешкод радіоелектронної боротьби, а також сканують потенційні цілі, щоб звірити їх з попередньо завантаженою бібліотекою даних, пасивно роблячи зброю, оснащену ними, важчою для виявлення в першу чергу. На полі бою в Україні також починають з'являтися інші можливості наведення на ціль, керовані ШІ. Вони, ймовірно, продовжуватимуть поширюватися, причому на набагато менш складних платформах, які можна розгортати масово», – вважають аналітики The War Zone.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше пояснював, що чіпляючи автомобільні шини на літаки, росіяни намагаються замаскувати свою авіацію, але при цьому роблять її більш вразливою для атак певними дронами.

«Шини на літаках розширюють можливості ураження авіації засобами, які раніше мали посереднє ККД.... Будь-який FPV-дрон, куплений на Amazon на території Росії, з гранатою Ф-1 – це проблема для дорогого і унікального Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160. З урахуванням таких обставин, навіть будь-який російський партизан, незадоволений політикою Путіна, може купити дрон, начинити його найпростішою запальною сумішшю і спалити Ту-22М3», – зазначив експерт.

Він додав, що саме під час атак дронами-камікадзе або БПЛА, які скидають вибуховий пристрій, шини навіть допоможуть знищити борт.

Технічний директор командування Шайлер Мур вважає, що накладання шин на фюзеляж літака, на думку росіян, має не дати «машинному зору» його розпізнати. Вона також зазначила, що з розпізнанням літаків, які були «захищені» шинами деякі моделі нейромереж дійсно мали складність. Саме тому і малюнки літаків направлені саме для протидії машинному зору, а для одноманітності, їх також прикривають шинами. Мова не скільки про візуальне зображення, скільки про теплові сигнатури цілей. Зокрема крилаті ракети Storm Shadow/SCALP використовують на кінцевій ділянці тепловізійну головку самонаведення.

Водночас у Defense Express зазначили, що коли йдеться про «машинний зір» та «розпізнання обрисів» нейромережами, то це про їх навчання у прямому сенсі слова. Якщо нейромережа ніколи не зустрічала таке зображення літака, вона дійсного його пропустить, але якщо їй цілеспрямовано навчати на таких варіантах, вона доволі швидко та чітко почне їх розпізнавати.

Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука теж прокоментував цю інновацію. Він заявив, що досі не може зрозуміти цю «технологію майбутнього».

«Це зроблено для того, аби супутники НАТО не могли виявити ці літаки? Аби ворожа ракета, вдарившись о гумову покришку, відскочила назад, «на Вашингтон»? Аби штучний інтелект ворога, побачивши таке російське ноу-хау, задумався і призвів до перегоряння контролерів???», – написав він.

Реакція соцмереж

Остаточно невідомо, що РФ намагалась зробити такою задумкою, проте поки їй точно вдалося зібрати навколо себе насмішки.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.