Сербія посилює контроль над експортом боєприпасів через «український слід»

Вучич заявив, що він неодноразово обговорював цю тему з російським диктатором Володимиром Путіним

Сербія не постачатиме боєприпаси, якщо з'ясується що кінцевий отримувач Україна – заява Вучича

Сербія відмовлятиме у постачанні боєприпасів тим покупцям, щодо яких з'ясується, що кінцевим отримувачем є Україна. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в ефірі Радіо і телебачення Сербії, реагуючи на звинувачення з боку Росії, пише «Главком».

«Я обов'язково віддам наказ і попередження, що в разі підозри на нецільове використання кінцевими користувачами і відправлення на поля боїв без нашого відома такі контракти не будуть виконуватися», – заявив Вучич.

Ця заява прозвучала після того, як Служба зовнішньої розвідки Росії напередодні звинуватила сербські оборонні компанії у постачанні боєприпасів Києву. Російська спецслужба стверджує, що зброя потрапляє до України через фальшиві сертифікати кінцевого користувача та посередницькі країни, зокрема Чехію, Польщу, Болгарію, а також деякі африканські держави, попри офіційно задекларований нейтралітет Белграда.

Вучич заявив, що він неодноразово обговорював цю тему з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, в результаті цих перемовин було вирішено створити спільну робочу групу для перевірки фактів, оскільки «деякі заяви – просто неправда».

Президент Сербії також згадав про звинувачення з боку двох послів, які стверджували, що Сербія постачає зброю до Росії через турецьку компанію. Вучич поставив риторичне запитання: «Якщо ми не можемо експортувати в Америку, Туреччину, арабські країни, то, вибачте, куди ми можемо експортувати зброю?»

Вучич заявив про важливість оборонної промисловості для економіки країни. За його словами, вона забезпечує роботою 23 тис працівників у державному секторі та ще близько 25 тис – опосередковано в приватному. «Наші заводи мають жити й працювати», – заявив президент Сербії.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич відреагував на заяву російської Служби зовнішньої розвідки про те, що сербська оборонна промисловість через посередників постачає Україні боєприпаси.

Сербський мовник процитував коментарі Вучича і, як стало відомо, він заявив, що особисто обговорював це з російським диктатором Путіним. Зазначається, що президенти обговорювали це «як у присутності кількох осіб з обох делегацій, так і наодинці».

«Ми сформували робочу групу разом з російськими партнерами, щоб встановити факти. Деякі з речей, які заявляються, – це неправда», – наголосив Вучич.

Сербський лідер підкреслив, що у Сербії є контракт із Чехією «дозволу не надавалося, і жодні ракети не постачалися».