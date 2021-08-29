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    Підтримка партії Меркель продовжує падати за місяць до виборів

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    Підтримка християнських демократів Меркель і баварської партії Християнсько-соціальний союз в останні тижні неухильно падає - Підтримка партії Меркель продовжує падати за місяць до виборів

    Підтримка християнських демократів Меркель і баварської партії Християнсько-соціальний союз в останні тижні неухильно падає

    Фото з відкритих джерел

    Підтримка СДПН виросла на два пункти з минулого тижня до 24%

    Соціал-демократична партія Німеччини значно випереджає консервативний блок ХДС/ХСС Ангели Меркель менш ніж за місяць до виборів. Про це свідчить опитування INSA, проведений для газети Bild.

    Підтримка СДПН виросла на два пункти з минулого тижня до 24%, що є найвищим результатом за чотири роки.

    Консерватори втратили один пункт і їх підтримка знизилася до 21%, що є найнижчим показником за всю історію опитувань.

    Це було друге опитування за останній тиждень, в якому лідирує СДПН. Підтримка християнських демократів (ХДС) Меркель і їхньої сестринської баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) в останні тижні неухильно падає.

    При гіпотетичному прямому голосуванні за канцлера опитування показало, що кандидат від СДПН, міністр фінансів Олаф Шольц, набере 31% голосів, у порівнянні з 10% для лідера ХДС Арміна Лашета і 14% для кандидата від «зелених» Анналени Бербок.

    Три кандидати повинні провести теледебати в неділю ввечері.

    Попри те, що СДПН лідирує в опитуваннях, в разі перемоги їй все одно доведеться об’єднатися з двома іншими партіями для створення уряду.

    Як повідомлялося, 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни кандидата у канцлери Арміна Лашета.

    Нагадаємо, з’їзд німецької партії «Союз 90 / Зелені» офіційно висунув кандидаткою у канцлери співголову політичної сили Анналену Бербок. Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні цього року.

    До слова, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

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    Теги: Німеччина вибори Ангела Меркель партії
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    Підтримка партії Меркель продовжує падати за місяць до виборів