В Індії під час зльоту спалахнув пасажирський літак (відео)

На борту літака перебували 177 пасажирів та семеро членів екіпажу

В аеропорту Делі (Індія) за кілька секунд до зльоту спалахнув двигун літака лоукостера IndiGo. У салоні було багато людей похилого віку та дітей. Про це повідомляє NDTV.

Відомо, що на борту повітряного судна перебували 177 пасажирів та семеро членів екіпажу. За словами очевидців, двигун спалахнув буквально за 5-7 секунд до зльоту.

«Літак відправили на злітно-посадкову смугу приблизно о 9:40, а пожежа почалася, коли вона вже набрала повної швидкості, о 9:45. Пасажирам давали воду, було багато людей похилого віку, багато дітей», – розповів журналістам пасажир.

Попередньо, причиною пожежі міг стати вибух двигуна.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пасажирів відправили на місце призначення – Бангалор – іншим рейсом.

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Крім того, у столиці Сомалі Могадішо вчора, 29 жовтня, пролунали вибухи біля міністерства освіти. Причиною вибухів, за попередніми даними, став підтрив двох автомобілів. У результаті загинули щонайменше 100 людей, ще близько 300 – дістали поранення.