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Кількість жертв у Сеулі зросла до 151: подробиці трагедії

Альона Боженко
glavcom.ua
Кількість жертв у Сеулі зросла до 151: подробиці трагедії
У натовпі в Сеулі загинули вже більше 150 людей
фото із відкритих джерел

Підтверджено загибель 19 іноземців у Сеулі

Кількість загиблих у тисняві під час святкування Геловіну в Сеулі зросла до 151. Про це повідомив глава пожежної станції Йонсан Чхве Сун Бом, передає Reuters.

За словами глави пожежної станції, жертвами стали переважно люди віком до 20 років.   

Чхве Сун Бом сказав, що підтверджено 151 смерть, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії. Також російські ЗМІ вказують, що в Сеулі також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні.

За останніми даними, 82 людини отримали поранення, 19 з них – серйозні.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим. Він повідомив у недільному зверненні, що оголошує національну жалобу, а ліквідацію наслідків трагедії – національним пріоритетом.

Нагадаємо, тиснява у Сеулі сталася під час бурхливого святкування, коли близько 100 тисяч осіб заповнили вузькі вулиці району Ітевон. Чимало з постраждалих були у святкових костюмах із нагоди Геловіну.

Спочатку повідомлялося, що щонайменше 20 людей загинули, 100 постраждали під час святкування Гелловіну в Сеулі – столиці Південної Кореї. Проте з часом число жертв та постраждалих почало рости.

 

Теги: смерть Північна Корея президент Геловін поранення

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