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Трагедія у Сеулі. Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трагедія у Сеулі. Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї
Через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі загинула 151 людина
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Розділяємо ваш біль і щиро бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим»

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї та президенту Юн Сок Йолю через тисняву в Сеулі, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина. Про це глава держави написав у Twitter.

«Мої глибокі співчуття народу Республіки Корея та Юн Сок Йолю через трагедію в Сеулі. Розділяємо ваш біль і щиро бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим», – написав Зеленський.

Трагедія у Сеулі. Зеленський висловив співчуття народу Південної Кореї фото 1

Нагадаємо, через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі загинула 151 людина, 82 – отримали поранення, 19 з них – серйозні. За словами глави пожежної станції, жертвами стали переважно люди віком до 20 років. Підтверджено смерть 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії. Також російські ЗМІ вказують, що в Сеулі також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні.

Президент Південної Кореї оголосив національну жалобу після трагедії у Сеулі.

Теги: смерть Володимир Зеленський Південна Корея

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