В Індії селевий потік забрав життя 16 осіб, 40 зникло безвісти (фото)

Майже 15 тис. прочан були переведені у безпечні райони поблизу печерного храму

Потік зніс три громадські будівлі біля святилища

Щонайменше 16 людей загинули, ще 40 зникли безвісти після сходження селевого потоку поряд з печерним індуїстським храмом у контрольованій Індією частині Кашміру. Про це повідомляє Xinhua.

«Селевий потік обрушився на нижню частину печери Амарнатх», – сказав представник місцевої служби ліквідації наслідків стихійних лих. Він додав, що сильний потік зніс три громадські кухні біля святилища.

Глава Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF) Атул Карвал повідомив про 16 загиблих.

«Підтверджена загибель 16 осіб. Близько 40 досі вважаються зниклими безвісти», – розповів він.

За словами Карвала, рятувальні роботи проводять чотири загони – загалом понад 100 рятувальників.

Усіх постраждалих відправили повітряним транспортом до лікарні.

Також зазначається, що майже 15 тис. прочан були переведені у безпечні райони поблизу печерного храму.

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