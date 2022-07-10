Німеччина обіцяє Києву снаряди для Gepard – Spiegel

Зенітна установка FlakPz Gepard призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей

В уряді Німеччини висловили впевненість, що найближчими місяцями країна зможе доставити для Києва велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard. Після кількох тижнів зусиль спільно з міністерством оборони Норвегії вдалося знайти виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи оборони. Постачання боєприпасів раніше вважалося проблемою, оскільки для системи було лише трохи менше 60 тис. 35-мм снарядів. Про це пише Spiegel з посиланням на джерела серед урядовців.

Необхідні боєприпаси для Gepard знайшли в Південній Америці, але їх не схвалила для доставки в Україну країна-виробник Швейцарія, апелювавши до свого нейтралітету.

Кілька днів зусилля увінчалися більшим успіхом у Норвегії. Місцевий виробник може виробляти спеціальні 35-мм снаряди, повідомили в урядових колах наприкінці минулого тижня. Їх мають випробувати на полігоні Бундесверу в Путлосі (Шлезвіг-Гольштейн) вже наступного тижня. Видання пише, що завдяки поставкам цих боєприпасів ніщо не повинно стати на заваді передачі Україні 30 систем Gepard.

З поставкою боєприпасів ніщо не повинно стати на заваді передачі Україні 30 систем Gepard. Виробник систем уже навчає українських військових у Німеччині, як користуватися зенітними танками цього типу, ці танки використовуватимуть в Україні для захисту міст та критичної інфраструктури. Якщо все піде за планом, перші системи Gepard доставлять в Україну вже цього місяця.

Зенітна установка FlakPz Gepard призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, встановлені дві 35-міліметрові гармати, кулемет 7,62 мм MG-3 та два радари: пошуковий і відстежувальний.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

Згодом стало відомо, що Бразилія надасть 300 тис. снарядів для Gepard.

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