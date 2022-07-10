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    Новини

    58 загарбників і чотири склади боєприпасів: ЗСУ розповіли про «полювання» на півдні

    Знищено десятки техніки окупантів - 58 загарбників і чотири склади боєприпасів: ЗСУ розповіли про «полювання» на півдні
    Знищено десятки техніки окупантів
    фото: Генштаб

    Наші захисники завдали двох вогневих ударів по командних пунктах противника

    Протягом 9 липня українські військові знищили на південному напрямку 58 російських агресорів, майже два десятки одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «Противник продовжує ведення бойових дій із зайнятих позицій. У зв’язку зі значними втратами останній тиждень спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ в Херсонській області», – йдеться в повідомленні.

    Російські загарбники протягом дня завдали одного ракетного та одного авіаційного ударів: сімома ракетами зі «Смерчу» атакували селище Радушне Криворізького району, а гелікоптером Ка-52 вдарили по урочищу Плотницькому. Попередньо, людських втрат немає.

    Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали двох вогневих ударів по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат загарбників уточнюється.

    За результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується:

    • 58 рашистів,
    • двох гаубиць «Мста-Б»,
    • автоматизованої станції постановки перешкод «Житель»,
    • трьох одиниць броньованої техніки,
    • 12 одиниць автомобільної техніки.

    Також знищено чотири склади боєприпасів – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині. Остаточні втрати противника дорозвідуються.

    В ОК «Південь» додали, що в Чорному морі на варті північно-західної його частини росіяни лишили два кораблі з понад півтора десятка ракет «Калібр», а також три великі десантні кораблі.

    Нагадаємо, окупанти на півдні спробували обійти ЗСУ і отримали відсіч.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    58 загарбників і чотири склади боєприпасів: ЗСУ розповіли про «полювання» на півдні