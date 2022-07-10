58 загарбників і чотири склади боєприпасів: ЗСУ розповіли про «полювання» на півдні
Наші захисники завдали двох вогневих ударів по командних пунктах противника
Протягом 9 липня українські військові знищили на південному напрямку 58 російських агресорів, майже два десятки одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Противник продовжує ведення бойових дій із зайнятих позицій. У зв’язку зі значними втратами останній тиждень спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ в Херсонській області», – йдеться в повідомленні.
Російські загарбники протягом дня завдали одного ракетного та одного авіаційного ударів: сімома ракетами зі «Смерчу» атакували селище Радушне Криворізького району, а гелікоптером Ка-52 вдарили по урочищу Плотницькому. Попередньо, людських втрат немає.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали двох вогневих ударів по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат загарбників уточнюється.
За результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується:
- 58 рашистів,
- двох гаубиць «Мста-Б»,
- автоматизованої станції постановки перешкод «Житель»,
- трьох одиниць броньованої техніки,
- 12 одиниць автомобільної техніки.
Також знищено чотири склади боєприпасів – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині. Остаточні втрати противника дорозвідуються.
В ОК «Південь» додали, що в Чорному морі на варті північно-західної його частини росіяни лишили два кораблі з понад півтора десятка ракет «Калібр», а також три великі десантні кораблі.
Нагадаємо, окупанти на півдні спробували обійти ЗСУ і отримали відсіч.