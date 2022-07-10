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    Політика

    Що робитиме після відставки? Британські ЗМІ розвідали плани Джонсона

    Прем&rsquo;єр може завершити політичну кар&rsquo;єру - Що робитиме після відставки? Британські ЗМІ розвідали плани Джонсона
    Прем’єр може завершити політичну кар’єру
    фото з відкритих джерел

    Британський політик, ймовірно, повернеться до журналістики

    Борис Джонсон розглядає варіант із завершенням політичної кар’єри після відставки із посади прем’єр-міністра Великої Британії. Представник Консервативної партії з великою долею вірогідності повернеться до журналістської діяльності. Про це повідомляє The Daily Telegraph,посилаючись на джерела в оточенні Джонсона.

    За інформацією видання, Джонсон поки що не збирається здавати депутатський мандат, який за ним зберігається після відставки з поста глави уряду. Дострокові вибори в його виборчому окрузі можуть призвести до чергової поразки Консервативної партії, яка в останні місяці суттєво втратила підтримку електорату на локальному рівні.

    Тим не менш, близькі до експрем'єра джерела повідомляють, що Джонсон не має наміру брати участь у наступних запланованих виборах. Політик готовий завершити політичну кар’єру і виступати з лекціями на корпоративних заходах, а також розпочати кар'єру публіциста. В Daily Telegraph зазначають, що у 2016 році він обіцяв написати біографію Вільяма Шекспіра і навіть взяв аванс у розмірі 88 тис. фунтів, але незабаром відклав публікацію.

    Daily Telegraph відзначає, що після виходу з політики Борис Джонсон може повернутися до публіцистичної діяльності, а також виступати з лекціями.

    Імовірно, Джонсон повернеться до журналістської роботи, якою займався до початку політичної кар’єри. Він був найбільш високооплачуваним газетним оглядачем в Британії і серед іншого мав власну щотижневу колонку якраз у The Daily Telegraph.

    Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

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    Теги: росія окупанти вибори війна партії Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Що робитиме після відставки? Британські ЗМІ розвідали плани Джонсона