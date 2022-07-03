Сідней потерпає від масштабної повені

Жителям передмістя Сіднея наказано евакуюватися

3 липня тисячам жителів передмістя Сіднея було наказано евакуюватися зі своїх будинків після того, як сильні дощі викликали підйом рівня води у водоймах і розлив річок. Влада визначила це як надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю людей, повідомляє DW.

Державне метеорологічне бюро Австралії оголосило попередження про зливи та вітер швидкістю до 90 км на годину вздовж узбережжя Сіднея та інших частин штату Новий Південний Уельс.

Влада повідомила, що гребля Уоррагамба в західній частині Сіднея перестала стримувати збільшення рівня води через опади.

Жителям передмістя було наказано евакуюватися, але міністр штату з надзвичайних ситуацій Стефані Кук заявила, що людям краще не чекати, доки їм скажуть їхати. «Якщо в 2021 році ви були в безпеці, не думайте, що ви будете в безпеці сьогодні. Це ситуація, що швидко розвивається», - попередила вона.

За інформацією екстрених служб, за останню добу їхні співробітники провели понад 100 рятувальних операцій та відреагували на більш ніж 3 тис. запитів щодо допомоги. У кількох районах на заході Сіднея відкрилися евакуаційні центри.

Близько 100 військовослужбовців Сил оборони Австралії надавали допомогу, встановлюючи загородження з мішків з піском і обходивши житлові будинки, щоб попередити людей про загрозу повені.

Як пояснила представниця метеобюро Джейн Голдінг, за минулі 24 години у багатьох районах випало до 200 мм опадів, а в деяких – майже 300 мм. Обсяг опадів у Сіднеї зараз становить майже половину середньорічного показника. Людям рекомендовано уникати будь-яких поїздок, не пов'язаних із необхідністю, у тому числі на громадському транспорті, оскільки деякі дороги вже знаходяться під водою, а на інших є ризик раптової повені.

У найближчі кілька днів очікується посилення дощів.

За останні кілька днів від повеней у регіоні врятовано 29 людей. Щоб допомогти у рятувальних операціях, уряд Австралії надав у розпорядження регіону 100 солдатів і два вертольоти.