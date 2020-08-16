В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту



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Корабель сів на мілину ще в кінці липня

Корабель сів на мілину ще в кінці липня. Через декілька днів з нього почала витікати нафта

На острові Маврикій, біля якого сталася катастрофа, оголосили режим надзвичайної екологічної ситуації.

Біля узбережжя острова Маврикій в Індійському океані розколовся японський танкер Wakashio, який перевозив нафту. Про це повідомляє BBC.

Корабель сів на мілину ще в кінці липня. Через декілька днів з нього почала витікати нафта.

У суботу стан корабля погіршився. За словами місцевих чиновників, на борту залишалось ще приблизно 90 тонн палива.

Острів Маврикій всесвітньо відомий кораловими рифами і є заповідником рідкісних тварин. У зв’язку з аварією в країні оголосили режим надзвичайної екологічної ситуації.

Японський танкер Wakashio йшов під панамським прапором з Китаю до Бразилії. Судно перевозило 4 000 тонн сирої нафти та дизельного палива.

До слова, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

Також 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.

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